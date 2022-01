Kansas stratil takmer vyhratý zápas, 500-milionový hráč to zobral na seba

Za minimálny čas dostal Harissona Butkera na pozíciu, z ktorej premenil field goal a poslal zápas proti Buffalu do predĺženia. Kansas v ňom dokonal obrat a zdalo sa, že Patrick Mahomes ho tretíkrát v sérii dovedie do Super Bowlu.

BRATISLAVA. Pred siedmimi dňami potvrdil, akým famóznym quarterbackom je. Hoci jeho tím prehrával 13 sekúnd pred koncom o tri body, on sa nevzdal.

V ceste mu stál už len jeden tím. Mladý, dravý, ale menej skúsený. Hráči Cincinnati Bengals ešte donedávna držali 31-ročný pôst na víťazstvo v play off, no ich tohtoročná púť vyvrcholí súbojom o trofej Vinca Lomdardiho.

To sa im však nepodarilo. Po zastavenom útoku im na field goal nezostal čas. Bengals neinkasovali, čo bol pre nich veľký impulz do druhého polčasu.

Následne síce dostali touchdown, ale za necelú minútu sa stihli prepracovať tesne pred end zónu súpera. Rozohrávali z hranice jedného yardu. Minimálne o tri body mali svoj náskok zvýšiť, no súpera chceli doraziť touchdownom.

Zverenci Zaca Taylora zvíťazili na Arrowhead Stadium 27:24 po predĺžení, hoci ešte v závere prvého polčasu by si na nich stavil len málokto.

V ňom bolo na ihrisku len jedno mužstvo a neboli to domáci. Ich ofenzívna istota sa nepochopiteľne vytratila, Cincinnati duel otočilo a Kansas bol napokon rád, že si v poslednej sekunde premeneným field goalom zaistil predĺženie.

Dovtedy hral Patrick Mahomes štyrikrát v play off predĺženie a štyrikrát ho ukončil touchdownom hneď z prvého ofenzívneho driveu. Aj tentoraz dostal po hode mincou šancu rozhodnúť, no nezvládol to.

Hráč s kontraktom na 500 miliónov dolárov hodil interception, čo de facto rozhodlo o prehre jeho tímu tesne pred bránami Super Bowlu. Tú spečatil úspešným field goalom z hranice 31 yardov Evan McPherson.