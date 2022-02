Je to oficiálne. Legendárny Tom Brady ukončil kariéru v NFL

NEW YORK. Sedemnásobný víťaz Super Bowlu a ikona amerického futbalu Tom Brady v utorok oficiálne potvrdil koniec svojej kariéry v zámorskej NFL.

"Vždy som veril, že americký futbal je pre mňa 'all-in'. Pokiaľ mu nedáte 100 percent, nedosiahnete úspech. Práve to je to, čo na tejto hre milujem. Za posledných 22 rokov som sa snažil vydať zo seba to najlepšie.