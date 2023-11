Majiteľku sobej farmy teší záujem Vlhovej. Je to príjemná športovkyňa, tvrdí

Pred dvoma rokmi pribudli ďalší dvaja – Michal a Boris. „Je láska môjho života," priznala Vlhová, keď soba pomenovala po priateľovi.

Liptovská rodáčka ocenila aj brata. „Môj brat sa volá Boris, čo iste všetci viete. Je to moja obrovská podpora, je so mnou stále na štarte. Takže je to pre teba Borko, ďakujem,“ vyznala sa olympijská šampiónka.

Mláďatá majú špeciálny výcvik

Víťazné soby pochádzajú z neďalekej farmy Ounaskievari. Majiteľka Johanna Hietanenová vyberá mláďatá počas každoročnej jesennej obhliadky.