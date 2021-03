Bizarné počty. Vlhovej bude napokon možno jedno, koľko bodov získa

„Kto získa veľký glóbus?“ zopakovala Rakúšanka Katharina Liensbergerová otázku, ktorú dostala po pretekoch v Jasnej. „Neviem. Poviem to takto – vyhrať by mala najlepšia,“ odzbrojujúco sa usmiala a dala najavo, k tejto veci viac nepovie.

Ukáže sa sila, výdrž i únava

Faktom je, že pred pretekmi v Jasnej Vlhová strácala na Gutovú-Behramiovú 187 bodov. O štyri preteky neskôr je situácia úplne iná. Vpredu je Slovenka s náskokom 96 bodov.

Bude jej to stačiť na veľký glóbus?

„Myslím, že v tomto momente už áno. Výsledky, ktoré Petra dosiahla v Jasnej aj v Åre, jej veľmi pomohli,“ hovorí bývalá lyžiarka Jana Gantnerová mladšia.

„Podľa mňa sa to zlomilo v Jasnej. Petra má teraz celkom slušný náskok, je na tom dobre aj psychicky. Už je koniec sezóny, je so svojím tímom, s rodinou. Aj to je pre ňu vzpruha. Myslím, že jej to môže dosť pomôcť k výsledkom, ktoré potrebuje,“ dodáva.