Španieli mali v zápase toľko striel, čo Angličania na celom EURO. Yamal napodobnil Ronalda

BRATISLAVA. Osemfinále EURO 2024 (ME vo futbale) je za nami a v piatok a sobotu sa vo štvrťfinálových dueloch sformuje už najlepšia štvorica turnaja.

Prvé kolo vyraďovacej časti fanúšikom ponúklo zaujímavé predstavenia, v ktorých došlo k viacerým štatistickým zápisom aj historickým momentom.

Doteraz na žiadnom turnaji ME vo futbale nepadol gól v prvej minúte, no na EURO 2024 v Nemecku sa to stalo už hneď dvakrát.

Pozrite si prehľad zaujímavostí a štatistík, ktoré doposiaľ prinieslo EURO.