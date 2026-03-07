    VIDEO: Hrozivý úvod do sezóny pre Verstapenna. Nezvládol hneď prvú zákrutu kvalifikácie

    Max Verstappen mal v kvalifikácii nehodu.
    Max Verstappen mal v kvalifikácii nehodu. (Autor: TASR/AP)
    7. mar 2026 o 07:24
    Mercedes si na úvod sezóny podmanil kvalifikáciu.

    Formula 1 2026

    Výsledky - kvalifikácia na VC Austrálie:

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    1:18,518 min

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,293 s

    3.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,785 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,809 s

    5.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,862 s

    6.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,957 s

    7.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,960 s

    8.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 1,476 s

    9.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 2,729 s

    10.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    bez času

    Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral úvodnú kvalifikáciu sezóny na Veľkú cenu Austrálie F1. V prvom rade ho v nedeľňajších pretekoch doplní tímový kolega Kimi Antonelli.

    Z druhého radu budú štartovať prekvapivo jazdec Red Bullu Isack Hadjar a Charles Leclerc na Ferrari.

    Úvodná kvalifikácia vôbec nevyšla úradujúcemu vicemajstrovi sveta Maxovi Verstappenovi na Red Bulle, ktorý už v úvodnej časti Q1 nezvládol hneď prvú zákrutu, keď stratil kontrolu na zadnou časťou monopostu.

    VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena

    Verstappen priznal vo vysielačke, že sa mu zablokovali zadné kolesá. 

    Z tretieho radu začnú úvodné preteky nového ročníka Oscar Piastri a úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarenoch.

    Russell vyhral kvalifikáciu časom 1:18,518 minúty, o 0,293 s pred Antonellim. „Skvelý deň. Vedeli sme, že v tomto aute sa skrýva veľký potenciál. Som šťastný, že budem maž po boku Kimiho. Tím odviedol skvelú prácu v garáži,“ povedal.

    Devätnásťročný Antonelli mal pritom haváriu v poslednom tréningu, no jeho mechanici mu dokázali dať auto dokopy a vrátil sa tri minúty pred koncom prvej časti kvalifikácie. „Bol to veľmi stresujúci deň, mechanici sú hrdinovia,“ vyhlásil.

    dnes 07:24
