VIDEO: Hrozivý úvod do sezóny pre Verstapenna. Nezvládol hneď prvú zákrutu kvalifikácie

Formula 1 2026
Výsledky - kvalifikácia na VC Austrálie:
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:18,518 min
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,293 s
3.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,785 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,809 s
5.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,862 s
6.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,957 s
7.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,960 s
8.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 1,476 s
9.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 2,729 s
10.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
bez času
Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral úvodnú kvalifikáciu sezóny na Veľkú cenu Austrálie F1. V prvom rade ho v nedeľňajších pretekoch doplní tímový kolega Kimi Antonelli.
Z druhého radu budú štartovať prekvapivo jazdec Red Bullu Isack Hadjar a Charles Leclerc na Ferrari.
Úvodná kvalifikácia vôbec nevyšla úradujúcemu vicemajstrovi sveta Maxovi Verstappenovi na Red Bulle, ktorý už v úvodnej časti Q1 nezvládol hneď prvú zákrutu, keď stratil kontrolu na zadnou časťou monopostu.
VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena
Verstappen priznal vo vysielačke, že sa mu zablokovali zadné kolesá.
Z tretieho radu začnú úvodné preteky nového ročníka Oscar Piastri a úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarenoch.
Russell vyhral kvalifikáciu časom 1:18,518 minúty, o 0,293 s pred Antonellim. „Skvelý deň. Vedeli sme, že v tomto aute sa skrýva veľký potenciál. Som šťastný, že budem maž po boku Kimiho. Tím odviedol skvelú prácu v garáži,“ povedal.
Devätnásťročný Antonelli mal pritom haváriu v poslednom tréningu, no jeho mechanici mu dokázali dať auto dokopy a vrátil sa tri minúty pred koncom prvej časti kvalifikácie. „Bol to veľmi stresujúci deň, mechanici sú hrdinovia,“ vyhlásil.