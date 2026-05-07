Žilina opäť vsadí na rovnaký trénersky štáb. Zmena prišla na poste športového manažéra

Hokejový klub Vlci Žilina vstúpi do extraligovej sezóny 2026/27 s nezmeneným trénerským štábom.
Po boku hlavného trénera Milana Bartoviča budú naďalej pôsobiť asistenti Tomáš Harant a Daniel Babka st., pričom za prípravu brankárov bude opäť zodpovedný Dominik Antala.
Novou súčasťou klubového manažmentu sa stáva Michal Hlinka, ktorý bude zastávať pozíciu športového manažéra. Informovala o tom webstránka účastníka Tipsport ligy.
„Medzi športovým manažmentom, trénerským tímom a vedením klubu funguje otvorená a odborná komunikácia aj v náročnejších situáciách. Práve to považujem za jeden zo základných pilierov zdravého a úspešného fungovania klubu.
Každý z trénerov prejavil veľkú motiváciu vstúpiť do novej sezóny s ambíciou ďalej napredovať a posunúť klub i mužstvo na vyššiu úroveň,“ okomentoval pokračovanie realizačného tímu pre web Vlkov výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.
Michal Hlinka už počas minulej sezóny prinášal svoje skúsenosti a odborný pohľad do prostredia Vlkov, kde bol dôležitou súčasťou realizačného tímu.
„Pracovným nasadením a odbornosťou v danom segmente spĺňa všetky kritériá organizačného nastavenia.
Spoločne robíme rozhodnutia a vedieme priame, konštruktívne pracovné rozhovory, čo si v náročnom pracovnom prostredí a veľkom pracovnom vyťažení veľmi cením.
Som rád, že Michal sa aj oficiálne zaradí do štruktúry klubu na pozíciu športového manažéra,“ dodal Skladaný.