Carolina v play-off naďalej valcuje. Vyrovnala rekord a mieri do finále konferencie

NHL - 2. kolo play-off
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 23. Zegras (Andrae, Martone) - 18. J. Staal (Svečnikov, Gostisbehere), 36. Chatfield (J. Staal, Martinook), 44. Svečnikov (Aho, Gostisbehere), 48. Ehlers (Martinook, K. Miller)
Brankári: Vladař - Andersen, strely na bránku: 19:30.
/stav série 0:3/
Hokejisti Caroliny Hurricanes sú krok od postupu do finále Východnej konferencie NHL. V treťom dueli 2. kola play-off zvíťazili v noci na piatok na ľade Philadelphie Flyers 4:1 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy.
V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú sedemzápasovú víťaznú šnúru, čím vyrovnali klubový rekord. Prvých sedem duelov play-off vyhrali aj v ročníku 2005/2006, keď získali Stanleyho pohár.
Carolinu vo Philadelphii nasmeroval za triumfom Jalen Chatfield, ktorý v 36. minúte v oslabení zabezpečil hosťom vedenie 2:1.
V záverečnej tretine sa strelecky presadili Andrej Svečnikov a Nikolaj Ehlers.
Dánsky brankár Caroliny Frederik Andersen si pripísal osemnásť úspešných zákrokov. Prekonal ho iba Trevor Zegras, ktorý na začiatku druhej tretiny odpovedal na gól Jordana Staala a vyrovnal na priebežných 1:1.
Andersen vyrovnal zápis Cama Warda a tiež sa stal 12. brankárom v histórii a len tretím za uplynulých 30 rokov, ktorý mal v play-off takúto víťaznú sériu.
Zápas rozhodli špeciálne formácie. Philadelphia nevyužila žiadnu z piatich presilových hier, navyše počas jednej inkasovala rozdielový gól. Naopak, Carolina sa v početnej prevahe presadila dvakrát.
„Ľudia si mysleli, že sme mŕtvi počas olympijskej prestávky, ale zabojovali sme a dostali sme sa do play-off. Určite sa nevzdáme," uviedol Christian Dvorak.
V sériách na štyri víťazstvá doviedlo od stavu 3:0 do úspešného konca 98% tímov (212-4), len štyri dokázali otočiť na 4:3. Flyers sa to už raz podarilo, v roku 2010 otočili v semifinále Východnej konferencie sériu z Bostonom Bruins z 0:3.