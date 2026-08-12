Paríž oslavuje zisk prvej trofeje sezóny. V Superpohári obhájil vlaňajší triumf

Paríž oslavuje obhajobu Superpohára
Paríž oslavuje obhajobu Superpohára (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2026 o 23:04
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V Salzburgu zdolal Aston Villu.

Superpohár UEFA 2026 (Salzburg)

Paríž St. Germain - Aston Villa 2:1 (1:1)

Góly: 20. Kvaratskhelia, 61. Doue - 45. Madjo. Rozhodcovia: Artan (Som.) - Ahmed (Džib.), Yiembe (Keňa), ŽK: Torres, Gomes, McGinn

Diváci: 27 681

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (75. Hernandez)– Neves (75. Ruiz), Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche (46. Dembele), Doue (87. Mayulu), Kvaratschelija (88. Beraldo)

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Torres (79. Mings), Maatsen – McGinn (73. Alysson), Gomes (79. Barkley), Kamara (72. Bogarde), Hemmings – Buendia, Madjo (72. Abraham)

Futbalisti Paríža St. Germain získali Superpohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2:1.

Nadviazali tým na triumf v Superpohári z minulého roka. Víťazný gól strelil Desire Doue v 61. minúte.

Duel viedol v pozícii hlavného rozhodcu Omar Artan zo Somálska, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka a nedávno kontroverzne prišiel o účasť na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Na šampionát ho delegovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), avšak USA mu neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Artan sa stal prvým neeurópskym rozhodcom, ktorý viedol finále Superpohára UEFA.

VIDEO: Víťazný gól Paríža

Priebeh zápasu

I. polčas:

Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe a dianiu na trávniku nechýbalo ani množstvo súbojov. V 12. minúte sa Vitinha pokúsil zakončiť po individuálnej akcii, ale loptu poslal nad bránu.

V 20. minúte sa hráči PSG dostali do šestnástky, Doueho strelu ešte brankár Bizot zneškodnil, ale na pokus Kvaratscheliju už nestači. V 28. minúte bol blízko k vyrovnaniu Madjo, keď hlavičkou zakončil center McGinna, ale minul bránu.

Aston Villa v závere prvého polčasu zvýšila obrátky v ofenzíve, Madjo ešte po odrazenej lopte poslal loptu nad. Po sérii ďalších sľubných šancí sa „Villans“ dočkali v 45. minúte. Madjo si nabehol na center k vzdialenejšej žrdi a McGinn mu poslal center priamo na nohu - 1:1.

II. polčas:

V 52. minúte mohol McGinn poslal Aston Villu do vedenia, no brankár Safonov zmaril jeho šancu. Kľúčový moment priniesla 61. minúta.

Doue sa dostal za obranu súpera, po úniku si vylepšil streleckú pozíciu a prekonal Bizota - 2:1. Spočiatku to vyzeralo na ofsajd, no VAR potvrdil regulérnosť gólu. Prakticky okamžite mohol vyrovnať Hemmings, ale trafil iba do pripraveného Safonova.

V 82. minúte mohol gólovú poistku pridať Dembele, po ktorom ešte dorážal Kvaratskhelia, ale skóre nezmenil. Aston Villa sa v závere snažila vyrovnať, no hráči PSG ju nepustili do vyloženej šance.

Hlas po zápase

Desire Doue, hráč zápasu podľa UEFA: „Získať túto trofej je úžasné. Je to naozaj ťažké, pretože predtým musíte vyhrať Ligu majstrov. Znova sme to dokázali a druhýkrát sme vyhrali Superpohár, takže je to pre nás naozaj veľké. Vždy sme hladní a vždy chceme viac. Po finále Ligy majstrov som povedal, že chceme ešte viac. Máme vysoké ambície. Sme mladý tím a chceme v tejto sezóne opäť vyhrať všetko.“

Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000

2000: Galatasaray Istanbul

2001: FC Liverpool

2002: Real Madrid

2003: AC Miláno

2004: FC Valencia

2005: FC Liverpool

2006: FC Sevilla

2007: AC Miláno

2008: Zenit Petrohrad

2009: FC Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: FC Barcelona

2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Mníchov

2014: Real Madrid

2015: FC Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Atletico Madrid

2019: FC Liverpool

2020: Bayern Mníchov

2021: FC Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City

2024: Real Madrid

2025: Paríž Saint-Germain

2026: Paríž Saint-Germain

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    Paríž oslavuje obhajobu Superpohára
    Paríž oslavuje obhajobu Superpohára
    Paríž oslavuje zisk prvej trofeje sezóny. V Superpohári obhájil vlaňajší triumf
    st 23:04
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