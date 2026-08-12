Prestup Haraslína je oficiálne spečatený. Spartu vymieňa za Saudskú Arábiu

Lukáš Haraslín definitívne opúšťa Spartu Praha. Tridsaťročný slovenský krídelník oficiálne prestúpil do saudskoarabského tímu Al Fateh. Produktívny záložník pôsobil na Letnej od roku 2021.
Haraslín získal so Spartou dva ligové tituly a raz s ňou ovládol domáci pohár. V českej najvyššej súťaži si pripísal 131 štartov a 47 gólov. Od vlaňajšieho leta zastával bratislavský rodák v pražskom tíme úlohu kapitána.
Podľa českých médií by mal pražský klub zinkasovať za Haraslína približne šesť miliónov eur.
Rokovania so slovenským futbalistom prebiehali vyše týždňa. Haraslín, ktorý pôsobil v Sparte od leta 2021, absentoval v základnej zostave už v minulotýždňovom domácom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov s Lyonom.
Súčasťou pražského tímu nebol ani počas víkendového ligového zápasu v Mladej Boleslavi a s výpravou „rudých“ neodcestoval ani na odvetu do Lyonu.
VIDEO: Al Fateh oznámil príchod Haraslína
V úvode tohto týždňa absolvoval v novom tíme lekársku prehliadku a v stredu spečatil prestup do A-Fateh podpisom kontraktu.
Plakal a plakal
Kapitán Sparty sa s fanúšikmi pražského tímu rozlúčil na sociálnej sieti X emotívnym videom, v ktorom sa neubránil slzám.
Počas celého prejavu plakal, vzlykal, utieral si slzy. Neudržal emócie, chvel sa mu hlas. Lukáš Haraslín sa lúčil so Spartou a fanúšikmi. Po dvoch minútach prerušil rozhovor, lebo pre emócie nevládal hovoriť. Utrel si slzy, vysmrkal sa a po pár sekundách pokračoval. A opäť hovoril s roztraseným hlasom
„Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Bohužiaľ, také veci sa vo futbale stávajú. Ponuka, ktorú som dostal, išla ťažko odmietnuť," priznal Haraslín.
Jeho ročný plat sa odhaduje v rozmedzí 2,94 až 3,90 milióna eur. Na Letnej bol základný mesačný plat kapitána odhadovaný na približne 60-tisíc eur, v Saudskej Arábii si tak finančne polepší minimálne štvornásobne.
Pôjde proti Ronaldovi
"Verím, že si ma budete pamätať v dobrom. Samozrejme, boli tam i negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov. Ale snažil som sa pre tento klub, ktorý je mojím druhým domovom, urobiť vždy maximum. Vďaka za všetko, navždy budem sparťanom,“ odkázal fanúšikom.
Haraslín prišiel do českej metropoly v roku 2021 z talianskeho Sassuola. V minulej sezóne odohral za Spartu 27 ligových stretnutí, v ktorých strelil 13 gólov.
Za päť rokov nastúpil v drese pražského tímu v 194 zápasoch, nastrieľal 59 gólov a pripísal si 36 asistencií. Sparte pomohol k dvom majstrovským titulom a raz si zahral v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Al-Fateh sa v uplynulom ročníku saudskej Pro League umiestnil na 11. priečke. Ak bude Haraslín pripravený už na sobotňajšie úvodné kolo novej sezóny, bude čeliť tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí aj hviezdny Cristiano Ronaldo.
Je však možné, že portugalský útočník po nedávnej svadbe nastúpi za Al-Nassr až ďalší víkend.