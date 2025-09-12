ONLINE: 1. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, štartujú svojím prvým dňom.
Doobedný program sa začína o 1:00 SEČ. V rámci neho sa uskutočnia aj dve finálové disciplíny - chôdza mužov a žien na 35 kilometrov.
V akcii budú aj štyria Slováci - Dominik Černý, Michal Morvay, Hana Burzalová a Ema Hačundová.
Atletiku sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (1. deň, Tokio, Černý, Morvay, Burzalová, Hačundová, výsledky, sobota, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
13.09.2025 o 01:00
Dopolední blok
Prehľad
Program:
00:30 Chůze na 35 km mužů (Vít Hlaváč)
00:30 Chůze na 35 km žen
02:00 Hod diskem žen, kvalifikace skupina A
03:40 Hod diskem žen, kvalifikace skupina B
03:55 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Tomáš Staněk)
04:10 100m mužů, předkolo
04:40 4x400m mix, rozběhy
Prenos
Českou atletiku bude během úvodního bloku disciplín zastupovat chodec Vít Hlaváč, který má osobní rekord lehce nad dvě a půl hodiny a určitě by rád v konkurenci 50 chodců rád atakoval umístění v Top 20. Hlavní favority musíme hledat mezi Perseusem Karlströmem, Christopherem Linkem, Evanem Dunfeem, Miguelem Angelem Lopezem či tradičně silnými Japonci. Mezi nejlepší by se rád prokousal Slovák Dominik Černý, který si letos zašel osobák 2:26:31.
Druhým českým atletem bude Tomáš Staněk, jenž nastoupí do kvalifikace koule. Českého reprezentanta letos trápila zranění, kvůli nimž se dost šetřil a startoval převážně jen na českých mítincích. Kvalifikační limit je 21,35 metru.
Program
00:30 Chůze na 35 km mužů (Vít Hlaváč)
00:30 Chůze na 35 km žen
02:00 Hod diskem žen, kvalifikace skupina A
03:40 Hod diskem žen, kvalifikace skupina B
03:55 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Tomáš Staněk)
04:10 100m mužů, předkolo
04:40 4x400m mix, rozběhy
V japonském Tokiu startuje mistrovství světa v atletice. Letošní ročník globálního šampionátu odstartuje hned první medailová disciplína, kterou budou chodecké závody mužů a žen na 35 kilometrů. Kromě toho se uskuteční kvalifikace dvou technických disciplín, předkolo mužské stovky a rozběhy ve smíšené štafetě.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 01:00.