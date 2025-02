Futbalové prestupy ONLINE: TOP ligy oznamujú posledné dohody, s možnou posilou aj DAC (utorok, 4. február)

Futbalové prestupy ONLINE (zima 2025)

Chelsea opúšťa trojica hráčov

10:15 Vedenie anglického klubu Chelsea FC poslalo obrancu Bena Chilwella do konkurenčného londýnskeho tímu Crystal Palace, kde bude hosťovať do konca sezóny.

Zo Stamford Bridge zamieril na hosťovanie do Dortmundu aj krídelník Carney Chukwuemeka a do AC Miláno útočník Joao Felix, jeho presun by mali kluby skompletizovať v utorok.