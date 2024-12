Slovenský reprezentant opúšťa Plzeň a smeruje do Poľska. Bola to jazda, uviedol

Klub sa s ním dohodol na zmluve do 31. mája 2026, v ktorej je zahrnutá opcia na ďalší rok.

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Erik Jirka po dva a pol roku opúšťa Viktoriu Plzeň. Dvadsaťsedemročný krídelník smeruje do poľského Piastu Gliwice.

Jirka prišiel do Plzne v auguste 2022 a zahral si s tímom v Lige majstrov, Európskej konferenčnej lige i v Európskej lige. Vo všetkých súťažiach strelil jedenásť gólov.

"Bolo to nádherných dva a pol roka. Prežili sme spolu krásne obdobie. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, spoluhráčom, vedeniu a klubu, že mi umožnili byť jeho súčasťou. Bola to jazda!

Prajem veľa šťastia do konca sezóny a dúfam, že chlapci v Európskej lige postúpia čo najďalej. Teraz sa však naše cesty rozchádzajú," uviedol Jirka pre klubový web českého mužstva.

Podľa vedenia Viktorie budú fanúšikovia pri slovenskom reprezentantovi spomínať najmä na nezabudnuteľné dva večery.

Zápas na ihrisku FK Drita v kosovskej Prištine, keď strelil víťazný gól z penalty v 21. minúte nadstaveného času a rozhodol o postupe Viktorie do 3. predkola kola Európskej konferenčnej ligy.

A dva presné zásahy do siete Slavie (5. novembra 2023), ktorými Jirka zlomil "prekliatie" Edenu.