Bayern predĺžil zmluvu s Neuerom. Legenda klubu mala kývnuť na zníženie platu

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer máva divákom. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 13:11
Podľa informácií Sky Sport sa vedenie nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov dohodlo na ročnom predĺžení kontraktu so 40-ročným nemeckým brankárom Manuelom Neuerom.

Bývalý reprezentant Nemecka je súčasťou „Bavorov“ od roku 2011, s tímom získal okrem iného 13 titulov v tamojšej Bundeslige a dvakrát sa radoval z úspechu v Lige majstrov.

Súčasný kontrakt Neuera je platný do konca júna. K dohode prišlo napokon na základe faktu, že sa samotný brankár rozhodol prijať nižší plat oproti pôvodnej zmluve.

Podľa medializovaných informácií zarábal doteraz Neuer ročne približne 20 miliónov eur. K finalizácii detailov kontraktu by malo prísť ešte pred víkendovým ligovým duelom s Kolínom. Postupne by sa mal striedať v bránke s doterajšou dvojkou Jonasom Urbigom.

