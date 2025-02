Taký drahý a vzácny slovanista nikdy nebol. Kmotrík odmieta rekordné ponuky. Hazarduje?

BRATISLAVA. Pražské veľkokluby sú pre šéfstvo Slovana často vzorom, aj v transferovej politike. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior si dal za cieľ, že tiež raz predá hráča za aspoň desať miliónov eur. Slovenský majster bol blízko. Podľa škótskeho denníka Daily Record bol Celtic Glasgow pripravený zaplatiť za útočníka Dávida Strelca 8 miliónov libier, čo je v prepočte cca 9,5 milióna eur.

„Slovenský útočník bol intenzívne spájaný s prestupom do tímu škótskeho majstra, ale Slovan dal jasne najavo, že za útočníka chce veľké peniaze,“ tvrdil Daily Record.

O Slováka sa zaujímal aj druholigový anglický tím FC Middlesbrough, no podľa šéfstva Slovana má Strelec vyššiu hodnotu ako ponúkal. "Našim cieľom je udržať káder pokope a naplniť náš cieľ. To znamená obhájiť titul. Ak by Dávid odišiel, tak by to pre nás bolo citeľné oslabenie," vravel minulý týždeň pre Sportnet Ivan Kmotrík junior.

Viac ako desať? Generálny riaditeľ priznal, že odmietli ponuku FC Middlesbrough vo výške asi šesť miliónov eur. Anglický druholigista však údajne v posledných dňoch dokonca sumu navýšil asi o dva či milióny, ale prestup aj tak nateraz stroskotal.

Kmotrík ešte minulý týždeň dal výzvu, že Slovan zareaguje na ponuku, ktorá sa nedá odmietnuť. „Pri Strelcovi je úplne oprávnené hovoriť o čiastke nad desať miliónov,“ dodal Kmotrík. Včera (3. februára) už priznal, že ponuky sa už blížia k predstavám vedenia Slovana. V hre mal byť aj španielsky Betis Sevilla.

Najdrahšie prestupy zo slovenskej ligy 1. - 2 Andraž Šporar (Slovan Bratislava - Sporting Lisabon, 2020): 6 - 7 miliónov eur Szilárd Németh (Inter Bratislava – Middlesbrough, rok 2001) 6,75 milióna eur? 3. László Bénes (Žilina – Mönchengladbach, 2016): 5,5 milióna eur 4. Milan Škriniar (Žilina – Sampdoria Janov, 2017) 5,2 milióna 5. Róbert Boženík (Žilina – Feynoord, 2020): 4,5 milióna

"Môžem potvrdiť, že okolo Davida Strelca je veľký boom a situácia sa mení každú hodinu. Ponúk, ktoré sme obdržali za posledné dva dni je naozaj enormné množstvo. Kým pred troma dňami to boli odmietavé stanoviská, dnes už rokujeme,“ tvrdil v pondelok Kmotrík. Jeho možnosti sa však minimálne do leta výrazne znížili.

Na snímke brankár Dominik Takáč (Slovan). (Autor: Tlačová agentúra SR)

Takí drahí ešte neboli Zimné prestupové obdobie v najlepších ligách skončilo práve včera (tretieho februára) o polnoci. Platí to aj o škótskej lige. Strelec je stále hráčom Slovana. Z lepších európskych líg je ešte otvorený trh napríklad v Holandsku (končí sa dnes), Turecku (do 11. februára). Prestupovať sa stále dá do Švajčiarska, Poľska, Rakúska či Česka, alebo do krajín arabského sveta či Ruska (do 20. februára).

Slovan vďaka postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov zvýšil hodnotu svojho kádra. Cena niektorých hráčov (Dávid Strelec, Dominik Takáč, Nino Marcelli) vzrástla aj o niekoľko miliónov. Takí drahí a vzácni slovanisti ešte nikdy neboli. Šéfstvo Slovana však odoláva a vyčkáva na ešte výhodnejšie ponuky. Riskuje? Tréner Vladimír Weiss pred pár dňami prezradil, že prišla ponuka aj na brankára Dominika Takáča (26.r.), ktorý zažiaril v Lige majstrov.

Koľko stojí Takáč? „Áno, aj v jeho prípade sme odmietli ponuku - z Belgicka. Opakujem to, našim cieľom je udržať tím pokope. Mužstvá majú oveľa väčšie finančné balíky na prestup v lete, keď sa skladá káder. V zime prichádza iba k nutným transferom, trebárs keď sa niekto zraní,“ vyhlásil Kmotrík.

Podľa servera Transfermarkt má Takáč (v lete prišiel z Trnavy zadarmo) cenu dva milióny eur. „Ponuku, ktorú sme odmietli, bola určite razantne vyššia. Bol to klub z Belgicka (malo by ísť o K.R.C. Genk) ,“ dodal Kmotrík. Priznal, že odolali ponuke vo výške asi štyri milióny eur. „Plus – mínus sa to pohybovalo asi tak,“ dodal šéf Slovana. Pred pár mesiacmi Slovan odmietol ponuku milánskeho AC, ktoré lanárilo iba devätnásťročného Nina Marcelliho.

Zo Slovana do cudziny - top prestupy 1. Andraž Šporar (Slovan Bratislava - Sporting Lisabon, 2020): 6 - 7 miliónov eur 2. Peter Dubovský (Real Madrid, 1993) 4,3 milióna eur 3. Dominik Greif (RCD Mallorca, 2021) 2,5 milióna eur 4. Dávid Strelec (Spezia Calcio, 2021) 2,3 milióna eur 5. Seydouba Soumah (Partizan Belehrad, 2017) 1,65 milióna eur

Server Transfermarkt odhadoval na jeseň cenu Marcelliho na štyri milióny eur. „Ja si myslím, že má vyššiu hodnotu,“ naznačil Kmotrík ešte v novembri 2024. „Marcelli je z nášho pohľadu vysoko hodnotený. Isto by sme ho nepustili za nízku sumu. Máme v ňom veľkú hodnotu,“ dodal Kmotrík. V európskych pohároch pritom Marcelli naskakoval do hry väčšinou ako striedajúci hráč. Väčší priestor dostal až v posledných dvoch zápasoch.

