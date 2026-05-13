Borussiu posilnil mladý obranca. Naposledy hral za Salzburg, prešiel aj akadémiou Paríža

Francúzsky futbalista Joane Gadou sa stal novou posilou Borussie Dortmund. Devätnásťročný obranca odohral uplynulé dve sezóny za rakúsky RB Salzburg. S účastníkom nemeckej Bundesligy podpísal zmluvu do roku 2031.
Gadou prešiel mládežníckou akadémiou Paríža St. Germain a s tímom do 19 rokov vyhral tamojšiu ligovú súťaž.
Do Salzburgu sa presťahoval v septembri 2024 a v rakúskom klube nastúpil na 58 súťažných zápasov. Perspektívny obranca je aj pravidelnou súčasťou mládežníckych výberov.
„Joane bude hrať dôležitú úlohu hneď od začiatku novej sezóny. Sme presvedčení o jeho kvalitách a vidíme v ňom obrovský potenciál,“ vyjadril sa podľa klubového webu na adresu novej posily Lars Ricken, športový riaditeľ Borussie.