Žilina získala posilu do útoku z Podbrezovej. Presvedčila ma vízia klubu, hovorí

Sanusi podpísal pod Dubňom zmluvu do júna 2027.

"Je to mladý talentovaný krídelník, veľmi dynamický, silný v súboji jeden proti jednému. Sledovali sme ho dlhšie a vzhľadom na svoj vek má slušné skúsenosti s našou súťažou.

Očakávame zvýšenie kvality do ofenzívy, pričom vnímame aj jeho progres v defenzívnej zložke. Čakáme teda veľký prínos do útoku nielen v jarnej časti, ale aj do budúcna.

Potrebujeme byť totiž pripravení na leto, ak by prišlo k nejakým posunom, aby sme na to boli nachystaní a mali alternatívy," uviedol pre klubový web športový manažér Karol Belaník.