Futbalové prestupy ONLINE: AS Rím kúpil tínedžera za 22 miliónov (15. január)

    Sportnet, TASR|15. jan 2026 o 13:15
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 15. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 15. január

    Rimania získali talentovaného mladíka

    13:15 Francúzsky futbalista Robinio Vaz prestúpil z Marseille do AS Rím. Ešte len 18-ročný útočník podpísal zmluvu do roku 2030, informoval taliansky klub.

    Prestupová čiastka činí podľa portálu transfermarkt.com 22 miliónov eur.

    Vaz strelil v prebiehajúcej sezóne francúzskej Ligue 1 štyri góly v štrnástich zápasoch a pridal dve asistencie.

    „Jeho cesta ilustruje schopnosť klubu podporovať rozvoj hráčov na najvyššej úrovni. Klub Robiniovi Vazovi srdečne ďakuje a želá mu všetko dobré,“ uviedol Olympique Marseille vo vyhlásení. Vaz bude na drese „vlkov“ nosiť číslo 78.

    Stopér Trnavy bude hosťovať v Prešove

    13:15 Ukrajinský futbalista Denys Taraduda odišiel zo Spartaku Trnava do Tatrana Prešov na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny.

    Oba kluby informovali o presune 25-ročného stopéra vo štvrtok na sociálnej sieti.

    Taraduda odohral za Spartak v tomto ročníku len jeden polčas v Slovnaft Cupe

    Košice s novou posilou

    13:15 Rakúsky futbalista Leonardo Lukačevič posilnil káder FC Košice. Predposledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy o príchode 26-ročného ľavého obrancu informoval vo štvrtok na svojom webe.

    Lukačevič prišiel na východ Slovenska z SCR Altach, za ktorý nastúpil v prebiehajúcej sezóne rakúskej Bundesligy do šiestich zápasov, pričom si pripísal jednu asistenciu.

