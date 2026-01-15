Futbalové prestupy ONLINE: AS Rím kúpil tínedžera za 22 miliónov (15. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 15. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 15. január
Rimania získali talentovaného mladíka
13:15 Francúzsky futbalista Robinio Vaz prestúpil z Marseille do AS Rím. Ešte len 18-ročný útočník podpísal zmluvu do roku 2030, informoval taliansky klub.
Prestupová čiastka činí podľa portálu transfermarkt.com 22 miliónov eur.
Vaz strelil v prebiehajúcej sezóne francúzskej Ligue 1 štyri góly v štrnástich zápasoch a pridal dve asistencie.
„Jeho cesta ilustruje schopnosť klubu podporovať rozvoj hráčov na najvyššej úrovni. Klub Robiniovi Vazovi srdečne ďakuje a želá mu všetko dobré,“ uviedol Olympique Marseille vo vyhlásení. Vaz bude na drese „vlkov“ nosiť číslo 78.
Stopér Trnavy bude hosťovať v Prešove
13:15 Ukrajinský futbalista Denys Taraduda odišiel zo Spartaku Trnava do Tatrana Prešov na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny.
Oba kluby informovali o presune 25-ročného stopéra vo štvrtok na sociálnej sieti.
Taraduda odohral za Spartak v tomto ročníku len jeden polčas v Slovnaft Cupe
Košice s novou posilou
13:15 Rakúsky futbalista Leonardo Lukačevič posilnil káder FC Košice. Predposledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy o príchode 26-ročného ľavého obrancu informoval vo štvrtok na svojom webe.
Lukačevič prišiel na východ Slovenska z SCR Altach, za ktorý nastúpil v prebiehajúcej sezóne rakúskej Bundesligy do šiestich zápasov, pričom si pripísal jednu asistenciu.