V lete prišiel z konkurenčnej Trnavy, no nepresadil sa. Ghančan putuje zo Slovana na hosťovanie

Kelvin Ofori (Slovan) v zápase s Komárnom. (Autor: TASR)
Sportnet|15. jan 2026 o 19:46
Podľa Kmotríka nesklamal.

Kelvin Ofori strávi jarnú časť ročníka 2025/26 na hosťovaní v slovinskom klube Olimpija Ľubľana, informoval ŠK Slovan Bratislava.

Dvadsaťštyriročný Ghančan bude na jar pôsobiť v aktuálne piatom tíme slovinskej ligy. Súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup.

„Vzhľadom na menší počet zápasov na jar oproti jeseni a pri šírke kádra hľadáme určitým hráčom formu hosťovania. Kelvin Ofori v zápasoch, v ktorých nastúpil, určite nesklamal.

Potrebuje však hernú prax, pričom na jeho poste máme veľký počet alternatív a silnú konkurenciu. Myslím si, že sme týmto hosťovaním našli dobré riešenie pre obe strany aj v záujme herného vyťaženia pre Kelvina.

Súčasťou dohody o hosťovaní je opcia na trvalý prestup vo výške, ktorá z nášho pohľadu zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote hráča. Uvidíme, ako sa Kelvinovi bude dariť, buď sa v lete vráti dobre rozohraný, alebo si Olimpija uplatní spomenutú opciu,“ povedal Ivan Kmotrík ml. pre web klubu.

Celkovo na jeseň zasiahol do 17 súťažných duelov, v ktorých dal 3 góly a pridal k nim 2 asistencie. V lete prišiel z konkurenčného Spartaka Trnava

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

