V lete prišiel z konkurenčnej Trnavy, no nepresadil sa. Ghančan putuje zo Slovana na hosťovanie

Kelvin Ofori strávi jarnú časť ročníka 2025/26 na hosťovaní v slovinskom klube Olimpija Ľubľana, informoval ŠK Slovan Bratislava.
Dvadsaťštyriročný Ghančan bude na jar pôsobiť v aktuálne piatom tíme slovinskej ligy. Súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup.
„Vzhľadom na menší počet zápasov na jar oproti jeseni a pri šírke kádra hľadáme určitým hráčom formu hosťovania. Kelvin Ofori v zápasoch, v ktorých nastúpil, určite nesklamal.
Potrebuje však hernú prax, pričom na jeho poste máme veľký počet alternatív a silnú konkurenciu. Myslím si, že sme týmto hosťovaním našli dobré riešenie pre obe strany aj v záujme herného vyťaženia pre Kelvina.
Súčasťou dohody o hosťovaní je opcia na trvalý prestup vo výške, ktorá z nášho pohľadu zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote hráča. Uvidíme, ako sa Kelvinovi bude dariť, buď sa v lete vráti dobre rozohraný, alebo si Olimpija uplatní spomenutú opciu,“ povedal Ivan Kmotrík ml. pre web klubu.
Celkovo na jeseň zasiahol do 17 súťažných duelov, v ktorých dal 3 góly a pridal k nim 2 asistencie. V lete prišiel z konkurenčného Spartaka Trnava