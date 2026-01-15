Vďaka Slavii sa dostal do reprezentácie. Spokojný Schranz ostáva v Prahe

Futbalový univerzál Ivan Schranz predĺžil s pražskou Slaviou zmluvu do konca decembra 2027.
Úradujúci majstri o tom informovali na svojej internetovej stránke. Tridsaťdvaročný slovenský reprezentant pôsobí na Edene od roku 2021.
"Znamená to pre mňa hrozne veľa, v Slavii som maximálne spokojný, šťastný. Milujem to tu. Slavia pre mňa znamená určite tú najkrajšiu etapu vo futbalovom živote. Novou zmluvou mi dáva signál, že mi verí, že verí mojim schopnostiam.
Že ma nejakým spôsobom potrebuje. A ja sa budem snažiť odviesť maximum na ihrisku aj mimo neho. Aby som mohol Slavii pomôcť k naplneniu cieľov, ktoré všetci máme, "uviedol Schranz.
Celkovo v Prahe získal po jednom titule a domácom pohári. Na obe trofeje cieli aj v tejto sezóne. Slavia, s ktorou aktuálne prvýkrát prežíva aj hlavnú fázu Ligy majstrov, vedie po jesennej časti o sedem bodov pred mestským rivalom Spartou.
V porovnaní so začiatkom angažmánu v Edene sa Schranz považuje za vyspelejšieho hráča aj človeka.
"Keď som prestúpil, bol som mladší, menej skúsený. Vďaka Slavii som sa dostal do reprezentácie, zažil veľké európske zápasy. Vyhral som tu titul. Som iný futbalista, iný človek. Som za to nesmierne vďačný, "povedal Schranz.
Pred príchodom do Slavie pôsobil v Trnave, pražskej Dukle, AEL Limassol, Českých Budějoviciach či Jablonci, odkiaľ do Edenu zamieril. V českej lige si doteraz pripísal 200 štartov, 51 gólov a 23 asistencií.