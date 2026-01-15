Košice predstavili ďalšiu posilu. Z Rakúska prichádza špecialista na štandardky

Rakúsky futbalista Leonardo Lukačevič posilnil káder FC Košice
Rakúsky futbalista Leonardo Lukačevič posilnil káder FC Košice (Autor: Facebook/FC Košice)
TASR|15. jan 2026 o 11:34
ShareTweet0

Dohodli sa na zmluve do leta 2027.

Rakúsky futbalista Leonardo Lukačevič posilnil káder FC Košice. Predposledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy o príchode 26-ročného ľavého obrancu informoval vo štvrtok na svojom webe.

Lukačevič prišiel na východ Slovenska z SCR Altach, za ktorý nastúpil v prebiehajúcej sezóne rakúskej Bundesligy do šiestich zápasov, pričom si pripísal jednu asistenciu.

Gólovú prihrávku zaznamenal aj v pohári, kde pridal dva štarty. Univerzálny ľavonohý hráč má priniesť stabilitu, kvalitu a širšie možnosti na ľavej strane ihriska.

„Na záver prestupových noviniek tohto týždňa mám veľkú radosť z toho, že môžem v našom klube privítať Leonarda Lukačeviča. Leonardo je špecialistom na štandardné situácie a futbalistom, ktorý dokáže nastúpiť na viacerých postoch - ako ľavý stopér, ľavý obranca alebo ľavý wingback.

Rozšíri naše možnosti na ľavej strane ihriska a vďaka preukázaným skúsenostiam z vysokej úrovne sme presvedčení, že bude pre náš tím veľkým prínosom,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ FC Košice Terry Westley, podľa ktorého Leonardo Lukačevič uzavrel so žlto-modrými zmluvu do 30. júna 2027 s možnosťou opcie o ďalšiu sezónu.

„Rovnako ako všetky naše nové posily, aj Leonardo ma počas vzájomných rozhovorov presvedčil o svojej túžbe a odhodlaní zlepšovať sa a pomôcť tímu napĺňať krátkodobé ciele aj dlhodobú víziu klubu.

Uvedomuje si množstvo práce, ktoré ho čaká, a my sa veľmi tešíme, že sa pripojí k mužstvu a začne sa pripravovať na rozhodujúce mesiace, ktoré sú pred nami. Vitaj v rodine FC Košice, Leonardo,“ doplnil Westley.

Lukačevič je po Edinovi Julardžijovi a Sebastiánovi Kóšovi treťou zimnou posilou „žlto-modrých“.

Chce im pomôcť k záchrane a v budúcnosti aj k vyšším priečkam: „Po tom, čo ma klub oslovil mi bola predstavená jeho vízia, budúcnosť a to, čo plánujú robiť v ďalšom období. Oslovilo ma to a chcem pomôcť klubu, predovšetkým udržať sa v lige a pomôcť mu v budúcnosti dostať sa aj do prvej šestky.

Tím je veľmi mladý, má veľa energie a dobrý potenciál na rast. Mojou úlohou je pomôcť tímu svojimi skúsenosťami, energiou a prácou pomôcť tímu, trénerom a dosiahnuť čo najlepšie výsledky v tomto polroku.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Denys Taraduda odišiel zo Spartaku Trnava do Tatrana Prešov
    Denys Taraduda odišiel zo Spartaku Trnava do Tatrana Prešov
    V Trnave odohral len jeden polčas. Ukrajinec odišiel na hosťovanie do Prešova
    dnes 11:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košice predstavili ďalšiu posilu. Z Rakúska prichádza špecialista na štandardky