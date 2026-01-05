Futbalové prestupy ONLINE: Chelsea si vyhliadla nového trénera (5. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 5. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - pondelok, 5. január
Chelsea by mala oznámiť nového trénera
Novým trénerom futbalistov FC Chelsea by sa mal stať Liam Rosenior, ktorý doteraz viedol Štrasburg. Francúzsky a anglický klub majú rovnakého majiteľa.
Podľa televíznej stanice Sky Sports dnes v pondelok majú ich predstavitelia s Roseniorom v Londýne potvrdiť jeho presun na Stamford Bridge.
Chelsea by mala dvadsaťštyriročného anglického kouča vymenovať za nástupcu Taliana Enza Marescu, ktorého vedenie odvolalo na Nový rok. Rosenior môže na lavičke Blues debutovať v stredajšom ligovom stretnutí proti Fulhamu.
Rosenior prišiel do Štrasburgu predvlani v lete. V minulej sezóne s ním obsadil vo francúzskej lige siedme miesto a postúpil do Konferenčnej ligy.
Vlani na jar s klubom predĺžil zmluvu do roku 2028. Pred tým trénoval v druhej anglickej lige Hull City, kde pôsobil aj ako hráč.
Chelsea v anglickej lige už štyri kolá nevyhrala a v tabuľke je piata V nedeľu pod vedením dočasného kouča Caluma McFarlanea vybojovala gólom v nastavení remízu 1:1 na ihrisku Manchestru City.