Pre všetky strany je to výhodné riešenie. Slovák mení v Česku klubovú adresu

Slovenský futbalista Dominik Hollý mení v rámci najvyššej českej súťaže klubovú adresu. Vedenie Sparty Praha poslalo 22-ročného stredopoliara na polročné hosťovanie do Jablonca, kde už v minulosti hral.
Hollý odohral jeden a pol sezóny za Jablonec, v lete sa sťahoval na Letnú. Pod vplyvom zranení sa však nedostal na jeseň do pravidelnej rotácie v drese Sparty. „Dominika už dobre poznáme. V Sparte sa bohužiaľ zranil a nemal príležitosť sa viac ukázať.
Dohodli sme sa preto na hosťovaní, pre všetky strany je to výhodné riešenie. Vieme, čo od Dominika čakať. Prajeme mu zdravie a veríme, že nám pomôže,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Jablonca Zdeněk Koukal