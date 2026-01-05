Pre všetky strany je to výhodné riešenie. Slovák mení v Česku klubovú adresu

Dominik Hollý. (Autor: AC Sparta Praha)
TASR|5. jan 2026 o 13:16
Odohral jeden a pol sezóny za Jablonec, v lete sa sťahoval na Letnú.

Slovenský futbalista Dominik Hollý mení v rámci najvyššej českej súťaže klubovú adresu. Vedenie Sparty Praha poslalo 22-ročného stredopoliara na polročné hosťovanie do Jablonca, kde už v minulosti hral.

Hollý odohral jeden a pol sezóny za Jablonec, v lete sa sťahoval na Letnú. Pod vplyvom zranení sa však nedostal na jeseň do pravidelnej rotácie v drese Sparty. „Dominika už dobre poznáme. V Sparte sa bohužiaľ zranil a nemal príležitosť sa viac ukázať.

Dohodli sme sa preto na hosťovaní, pre všetky strany je to výhodné riešenie. Vieme, čo od Dominika čakať. Prajeme mu zdravie a veríme, že nám pomôže,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Jablonca Zdeněk Koukal

