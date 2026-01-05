Nemecký klub prišiel s jasným stanoviskom. Tento rok je iný, povedal športový riaditeľ

Hráči Borussie Dortmund.
Hráči Borussie Dortmund. (Autor: TASR/AP)
V zimnom prestupovom období sa nechystá angažovať žiadnu posilu.

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa v zimnom prestupovom období nechystá angažovať žiadnu posilu. V pondelok to potvrdil športový riaditeľ bundesligistu Sebastian Kehl.

Dortmund naopak začiatkom roka opustili stredopoliar Pascal Gross a mladý krídelník Cole Campbell. Gross prestúpil do anglického Brightonu, Campbell odišiel na polročné hosťovanie do Hoffenheimu.

„V uplynulých rokoch sme často uzatvárali zmluvy v zime, pretože sme mali problémy so zraneniami. Tento rok je iný. Samozrejme, stále sa chceme zlepšovať a tiež zvažujeme, či to dokážeme aj v rámci kádra,“ citovala Kehla agentúra DPA.

