Veľký úspech po 20 rokoch. Real Betis si zaistil výhrou účasť v Lige majstrov

Futbalisti Realu Betis sa tešia z gólu. (Autor: Real Betis Balompié/ X)
TASR|12. máj 2026 o 22:26
Situácia v boji o záchranu je mimoriadne zamotaná.

Futbalisti Levante vyhrali v utorkovom zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3:2.

Hostia tak získali dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke poskočili zo zóny zostupu na 16. miesto s rovnakým počtom bodov, ako ďalšie štyri tímy vrátane Girony na zostupovom 18. mieste. Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.

Real Betis zdolal Elche 2:1 a zaistil si tak účasť v Lige majstrov, kde sa predstaví po 20 rokoch.

Jeho utorkový súper je na štrnástom mieste a v zostávajúcich dvoch dueloch zabojuje o udržanie.

La Liga - 36. kolo

Real Betis - CF Elche 2:1 (1:1)

Góly: 9. Hernandez, 68. Fornals - 41. Fort

Celta Vigo - UD Levante 2:3 (1:1)

Góly: 4. a 48. Jutgla - 43. Arriaga, 57. Dela, 63. Brugue

