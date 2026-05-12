Veľký úspech po 20 rokoch. Real Betis si zaistil výhrou účasť v Lige majstrov

Futbalisti Levante vyhrali v utorkovom zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3:2.
Hostia tak získali dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke poskočili zo zóny zostupu na 16. miesto s rovnakým počtom bodov, ako ďalšie štyri tímy vrátane Girony na zostupovom 18. mieste. Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.
Real Betis zdolal Elche 2:1 a zaistil si tak účasť v Lige majstrov, kde sa predstaví po 20 rokoch.
Jeho utorkový súper je na štrnástom mieste a v zostávajúcich dvoch dueloch zabojuje o udržanie.
La Liga - 36. kolo
Real Betis - CF Elche 2:1 (1:1)
Góly: 9. Hernandez, 68. Fornals - 41. Fort
Celta Vigo - UD Levante 2:3 (1:1)
Góly: 4. a 48. Jutgla - 43. Arriaga, 57. Dela, 63. Brugue