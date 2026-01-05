Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Anglický klub viedol len rok

Portugalský futbalový tréner Ruben Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Účastník anglickej Premier League s ním ukončil spoluprácu po nedeľnej remíze na pôde Leeds United 1:1. V pondelok o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Štyridsaťročný Amorim prišiel do Manchestru v novembri 2024, na poste hlavného trénera nahradil Holanďana Erika ten Haga.
S „červenými diablami“ vyhral v minulej sezóne iba šesť ligových zápasov a mužstvo obsadilo konečnú 15. priečku, len tri pozície nad pásmom zostupu. Vo finále Európskej ligy podľahlo Tottenhamu 0:1 a prišlo o účasť v pohárovej Európe. Chýba v nej len druhýkrát za uplynulých 35 rokov.
Manchestru nevyšiel ani vstup do prebiehajúceho ročníka, ešte v auguste šokujúco vypadol už v 2. kole Ligového pohára (EFL Cup) po prehre so štvrtoligovým Grimsby po jedenástkovom rozstrele. V Premier League má momentálne bilanciu osem triumfov, sedem remíz a päť prehier, s 31 bodmi mu patrí šiesta pozícia.
„Ruben Amorim odišiel z funkcie hlavného trénera Manchestru United. Keďže Manchester United je na šiestom mieste v Premier League, vedenie klubu sa neochotne rozhodlo, že je správny čas na zmenu.
To dá tímu najlepšiu príležitosť na čo najvyššie umiestnenie v Premier League. Klub by sa chcel poďakovať Rubenovi za jeho prínos a do budúcnosti mu praje všetko dobré,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Amorim v nedeľu počas pozápasovej tlačovej konferencie konštatoval, že je manažérom Manchesteru United, a nie len trénerom. Skautskému oddeleniu a športovému riaditeľovi navyše odkázal, aby „si robili svoju prácu“. „Všimol som si, že dostávate selektívne informácie o všetkom.
Prišiel som sem, aby som bol manažérom Manchestru United, nie aby som bol trénerom Manchestru United. Viem, že sa nevolám Tuchel, Conte či Mourinho, ale som manažérom Manchestru United. A takto to bude fungovať 18 mesiacov alebo kým sa to rada klubu nerozhodne zmeniť,“ uviedol podľa DPA. S klubom mal podpísaný kontrakt do júna 2027.
Mužstvo, ktoré už v stredu čaká duel na trávniku Burnley, dočasne povedie tréner tímu do 18 rokov Darren Fletcher.