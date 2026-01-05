Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Anglický klub viedol len rok

Tréneru Manchestru United Ruben Amorim.
Tréneru Manchestru United Ruben Amorim. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. jan 2026 o 11:18
ShareTweet2

Mužstvo dočasne povedie tréner tímu do 18 rokov Darren Fletcher.

Portugalský futbalový tréner Ruben Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Účastník anglickej Premier League s ním ukončil spoluprácu po nedeľnej remíze na pôde Leeds United 1:1. V pondelok o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.

Štyridsaťročný Amorim prišiel do Manchestru v novembri 2024, na poste hlavného trénera nahradil Holanďana Erika ten Haga.

S „červenými diablami“ vyhral v minulej sezóne iba šesť ligových zápasov a mužstvo obsadilo konečnú 15. priečku, len tri pozície nad pásmom zostupu. Vo finále Európskej ligy podľahlo Tottenhamu 0:1 a prišlo o účasť v pohárovej Európe. Chýba v nej len druhýkrát za uplynulých 35 rokov.

Manchestru nevyšiel ani vstup do prebiehajúceho ročníka, ešte v auguste šokujúco vypadol už v 2. kole Ligového pohára (EFL Cup) po prehre so štvrtoligovým Grimsby po jedenástkovom rozstrele. V Premier League má momentálne bilanciu osem triumfov, sedem remíz a päť prehier, s 31 bodmi mu patrí šiesta pozícia.

„Ruben Amorim odišiel z funkcie hlavného trénera Manchestru United. Keďže Manchester United je na šiestom mieste v Premier League, vedenie klubu sa neochotne rozhodlo, že je správny čas na zmenu.

To dá tímu najlepšiu príležitosť na čo najvyššie umiestnenie v Premier League. Klub by sa chcel poďakovať Rubenovi za jeho prínos a do budúcnosti mu praje všetko dobré,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.

Amorim v nedeľu počas pozápasovej tlačovej konferencie konštatoval, že je manažérom Manchesteru United, a nie len trénerom. Skautskému oddeleniu a športovému riaditeľovi navyše odkázal, aby „si robili svoju prácu“. „Všimol som si, že dostávate selektívne informácie o všetkom.

Prišiel som sem, aby som bol manažérom Manchestru United, nie aby som bol trénerom Manchestru United. Viem, že sa nevolám Tuchel, Conte či Mourinho, ale som manažérom Manchestru United. A takto to bude fungovať 18 mesiacov alebo kým sa to rada klubu nerozhodne zmeniť,“ uviedol podľa DPA. S klubom mal podpísaný kontrakt do júna 2027. 

Mužstvo, ktoré už v stredu čaká duel na trávniku Burnley, dočasne povedie tréner tímu do 18 rokov Darren Fletcher.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréneru Manchestru United Ruben Amorim.
    Tréneru Manchestru United Ruben Amorim.
    Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Anglický klub viedol len rok
    dnes 11:18|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Amorim skončil na lavičke Manchestru United. Anglický klub viedol len rok