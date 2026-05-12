Sparta v šlágri nestrelila ani gól. Slovenský brankár však udržal čisté konto

Futbalisti Sparty Praha remizovali v utorok v 3. kole nadstavbovej časti o titul v najvyššej českej súťaži s Plzňou 0:0.
V boji o titul tak strácajú na Slaviu, ktorá má duel k dobru, štyri body. Plzeň je tretia a bojuje o istotu postupu do kvalifikácie Európskej ligy.
Pre domácich to bol prvý duel od sobotného pražského derby na pôde Slavie, ktoré sa skončilo v dôsledku výtržností domácich fanúšikov 3:0 kontumačne v prospech „rudých“.
Baník Ostrava prehral v treťom kole skupiny o záchranu na trávniku Slovácka 1:2 a v tabuľke spadol na posledné miesto.
Dukla Praha sa priblížila k účasti v baráži výhrou 2:1 nad Mladou Boleslavou. Teplice sa triumfom 4:2 nad Zlínom priblížili k záchrane medzi českou elitou.
Česká liga - 3. kolo nadstavby
O titul:
AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 0:0
/J. Surovčík odchytal celý zápas - D. Krčík odohral celý zápas, P. Hrošovský odohral celý zápas/
O záchranu:
1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:1 (0:0)
Góly: 54. Trávnik, 57. Ouanda - 80. Planka
/P. Blahút odohral celý zápas, T. Huk hral do 82. minúty, M. Koscelník hral od 73. minúty - M. Rusnák hral do 46. minúty, A. Musák hral do 78. minúty, J. Píra hral od 67. minúty/
FK Mladá Boleslav – FK Dukla Praha 1:2 (0:1)
Góly: 62. Karafát - 4. Milla, 54. Gilbert
/M. Králik odohral celý zápas - R. Mikuš hral od 63. minúty/
FC Zlín – FK Teplice 2:4 (2:1)
Góly: 6. Machalík, 20. Poznar - 25. Mareček, 54. Náprstek, 82. Radosta, 90+3. Pulkrab
ČK: 73. Nyarko (Teplice)
/M. Pišoja odohral celý zápas - M. Riznič hral do 46. minúty/