Sparta v šlágri nestrelila ani gól. Slovenský brankár však udržal čisté konto

Hráči Sparta Praha. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. máj 2026 o 22:12
Ostrava padla na posledné miesto.

Futbalisti Sparty Praha remizovali v utorok v 3. kole nadstavbovej časti o titul v najvyššej českej súťaži s Plzňou 0:0.

V boji o titul tak strácajú na Slaviu, ktorá má duel k dobru, štyri body. Plzeň je tretia a bojuje o istotu postupu do kvalifikácie Európskej ligy.

Pre domácich to bol prvý duel od sobotného pražského derby na pôde Slavie, ktoré sa skončilo v dôsledku výtržností domácich fanúšikov 3:0 kontumačne v prospech „rudých“.

Baník Ostrava prehral v treťom kole skupiny o záchranu na trávniku Slovácka 1:2 a v tabuľke spadol na posledné miesto.

Dukla Praha sa priblížila k účasti v baráži výhrou 2:1 nad Mladou Boleslavou. Teplice sa triumfom 4:2 nad Zlínom priblížili k záchrane medzi českou elitou.

Česká liga - 3. kolo nadstavby

O titul:

AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 0:0

/J. Surovčík odchytal celý zápas - D. Krčík odohral celý zápas, P. Hrošovský odohral celý zápas/

O záchranu:

1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Góly: 54. Trávnik, 57. Ouanda - 80. Planka

/P. Blahút odohral celý zápas, T. Huk hral do 82. minúty, M. Koscelník hral od 73. minúty - M. Rusnák hral do 46. minúty, A. Musák hral do 78. minúty, J. Píra hral od 67. minúty/

FK Mladá Boleslav – FK Dukla Praha 1:2 (0:1)

Góly: 62. Karafát - 4. Milla, 54. Gilbert

/M. Králik odohral celý zápas - R. Mikuš hral od 63. minúty/

FC Zlín – FK Teplice 2:4 (2:1)

Góly: 6. Machalík, 20. Poznar - 25. Mareček, 54. Náprstek, 82. Radosta, 90+3. Pulkrab

ČK: 73. Nyarko (Teplice)

/M. Pišoja odohral celý zápas - M. Riznič hral do 46. minúty/

