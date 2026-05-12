    Tím dostal na MS, potom rezignoval. Holandský tréner sa vrátil na lavičku ostrovného štátu

    Dick Advocaat.
    Dick Advocaat. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. máj 2026 o 20:39
    ShareTweet0

    V E-skupine si jeho zverenci zmerajú sily s Nemeckom, Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny.

    Sedemdesiatosemročný Holanďan Dick Advocaat sa vracia na pozíciu reprezentačného trénera futbalistov Curacaa.

    Vo funkcii nahradil svojho krajana Freda Ruttenta, ktorý rezignoval mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.

    Advocaat doviedol Curacao k premiérovému postupu na záverečný turnaj, po tomto úspechu však prekvapivo skončil na lavičke reprezentačného tímu.

    Dôvodom bol zdravotný stav jeho dcéry. Pod taktovkou Ruttenta prišli dve prehry v prípravných zápasoch a najmä zvyšujúci sa tlak na návrat skúseného Holanďana.

    Zlepšený stav člena rodiny umožnil holandskému koučovi pomýšľať na návrat na lavičku. Advocaat sa podľa všetkého stane najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta.

    V E-skupine si jeho zverenci zmerajú sily s Nemeckom, Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny. Informovala o tom agentúra AFP.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Dick Advocaat.
    Dick Advocaat.
    Tím dostal na MS, potom rezignoval. Holandský tréner sa vrátil na lavičku ostrovného štátu
    dnes 20:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Tím dostal na MS, potom rezignoval. Holandský tréner sa vrátil na lavičku ostrovného štátu