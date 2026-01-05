Výsledok dobrej brankárskej školy. Ružomberok opustil reprezentant a mieri do Česka

Slovenský futbalový brankár Dominik Ťapaj bude vo svojej kariére pokračovať v českom klube FC Viktoria Plzeň.
Člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov prestúpil do priebežne 4. tímu tamojšej najvyššej súťaže z MFK Ružomberok.
Ťapaj futbalovo vyrastal práve pod Čebraťom. V prebiehajúcom ročníku slovenskej Niké ligy odchytal všetkých 18 ligových stretnutí.
Do kádra nového zamestnávateľa sa pripojí ihneď a absolvuje s ním kemp v španielskom Benidorme.
„Tento prestup pre mňa znamená veľa. ´Viktorka´ je obrovský klub, pre mňa je to veľký skok, ale prvé pocity sú skvelé. Už sa teším, keď vybehnem s novými spoluhráčmi na prvý tréning,“ povedal 21-ročný Ťapaj pre oficiálny web Viktorie Plzeň.
So svojím odchovancom sa rozlúčili už aj Liptáci. „Udialo sa to veľmi rýchlo, v priebehu pár dní. Do lepšieho klubu odchádza ďalší náš gólman a za veľmi slušné peniaze. Je to výsledok našej dobrej brankárskej školy“ uviedol generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis.
Ružomberčania predali v máji 2024 do Čiech aj brankára Tomáša Frühwalda, ktorý pôsobí v Bohemians Praha.