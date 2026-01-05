Trnavu povedie Španiel. V minulosti bol asistentom trénera v Dunajskej Strede

Na lavičke nahradil Michala Ščasného, ktorý s tímom ukončil spoluprácu v novembri.

Španiel Antonio Munoz sa stal novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava. S klubom najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy podpísal podľa oficiálneho webu zmluvu do leta 2027.

Na lavičke nahradil Michala Ščasného, ktorý s tímom ukončil spoluprácu v novembri. Zvyšok jesennej časti viedol mužstvo Martin Škrtel.

Tridsaťšesťročný kormidelník pôsobil v rokoch 2023 a 2024 v maďarskom ETO Győr, počas jarnej časti v roku 2025 bol asistentom trénera Branislava Fodreka v Dunajskej Strede. Skúseností tak má aj so slovenskou najvyššou súťažou.

Tú dôkladne pozoroval aj počas jesennej časti: „Slovenskú ligu som sledoval, mal som na to kopu času. Venoval som sa najmä tímom z TOP 4, medzi ktoré Spartak rozhodne patrí. Takže viem o klube dosť, aj to akým systémom hrá.

Pod Martinom Škrtelom odviedli v posledných zápasoch výbornú prácu a je rozhodne na čom stavať. Musím sa však najprv zoznámiť s hráčmi a potom našej hre môžeme dať nejakú tvár,“ uviedol Munoz.

Španielsky kouč priznal, že dôležitým faktorom pri jeho rozhodovaní bol aj Martin Škrtel: „Áno, Martin bol určite jeden z dôvodov, prečo som túto ponuku prijal. Rozhodovanie pre mňa však nebolo ťažké, Spartak je veľký klub s bohatou históriou, takže nebolo nad čím rozmýšľať. Som nesmierne rád za túto príležitosť,“ pokračoval kouč.

Realizačný tím okolo hlavného trénera ostáva v pôvodnom zložení s asistentami Patrikom Durkáčom, Máriom Auxtom a Adamom Chorváthom.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

