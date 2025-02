Futbalové prestupy ONLINE: Strelec do Anglicka nepôjde, Boženík rokoval s ruským klubom (pondelok, 3. február)

8:34 Viktor Djukanovič predčasne ukončuje hosťovanie v Standard Liège. O 21-ročného hráča Hammarby IF majú vážny záujem taliansky Empoli FC a slovenský DAC Dunajská Streda, ktoré intenzívne rokujú o jeho prestupe.

Slovenský reprezentant bol v hľadáčiku viacerých európskych klubov, no naďalej zostáva hráčom portugalskej Boavisty Porto.

Po úspešnej etape na Santiago Beranbeu zamieril do Paríža Saint-Germain, v Parku princov sa dvakrát tešil zo zisku majstrovského titulu v Ligue 1.

Najvýraznejšiu stopu zanechal majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný víťaz ME v drese Realu Madrid. Za "biely balet" odohral 671 zápasov vo všetkých súťažiach, získal s ním päť ligových titulov a štyrikrát vyhral Ligu majstrov.

Ramos naposledy obliekal dres FC Sevilla, v ktorom aj začal svoju bohatú kariéru. Návrat do známeho prostredia mu však nevyšiel podľa predstáv a klub obsadil v uplynulom ročníku La Ligy až 14. miesto.

8:20 Španielsky futbalista Sergio Ramos sa údajne dohodol na zmluve s mexickým klubom CF Monterrey. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana už obe strany podpísali kontrakt a 38-ročný obranca v krátkom čase zamieri do Mexika a podstúpi formálne kroky pred začiatkom nového angažmánu.

Rashford, ktorý má na svojom konte 60 štartov v drese anglickej reprezentácie, sa pripojí k Aston Ville do konca sezóny.

Skončilo sa tým niekoľko ťažkých týždňov pre 27-ročného Angličana po tom, čo nedostával priestor v klube z Old Trafford.

6:00 Útočník Manchestru United Marcus Rashford sa presúva do Aston Villy na hosťovanie. Obaja účastníci Premier League o tom informovali v nedeľu.

"Mal som šťastie, že ma oslovilo niekoľko klubov, ale Aston Villa bola jednoduchým rozhodnutím. Veľmi obdivujem spôsob, akým Aston Villa v tejto sezóne hrá, aj ambície trénera. Chcem jednoducho hrať futbal a som nadšený, že môžem začať," napísal Rashford na sociálnej sieti.

"Chcel by som poďakovať Manchestru United a Aston Ville za to, že sa táto dohoda o hosťovaní uskutočnila... Prajem všetkým v Manchestri United všetko najlepšie do konca sezóny," dodal.