Prestup storočia sa blíži, Kmotrík tlačí cenu hore. Zariskuje Slovan?

Slovinec Andraž Šporar prestúpil v januári 2020 do Sportingu Lisabon. Hodnota transferu dosiahla šesť až sedem miliónov eur s bonusmi. Šporar sa tak vyšvihol na čelo rebríčka najdrahších futbalistov, ktorí prestúpili zo slovenskej ligy do zahraničia.

"Ak Dávid odíde, tak to bude určite slovenský rekord. V situácii, v akej sa dnes nachádzame však nevidím reálne, že by v zimnom prestupovom období odišiel," tvrdil Kmotrík minulý týždeň.

"Našim cieľom je udržať káder pokope a naplniť náš cieľ. To znamená obhájiť titul. Ak by Dávid odišiel, tak by to pre nás bolo citeľné oslabenie," vravel pre Sportnet Ivan Kmotrík junior.

Generálny riaditeľ priznal, že odmietli ponuku FC Middlesbrough vo výške asi šesť miliónov eur. Prišla z Celticu neodolateľná ponuka?