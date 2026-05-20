Guardiola nepoprel správy o odchode z Man City. Plánuje stretnutie s vedením klubu

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola nepoprel správy, že po skončení sezóny sa rozlúči s Manchestrom City.
V najbližších dňoch sa má stretnúť s predsedom predstavenstva klubu Khaldoonom Al Mubarakom.
O údajnom konci Španiela na lavičke City informovali v posledných dňoch viaceré britské médiá.
„Z mojej skúsenosti, keď čokoľvek oznámite počas súťaže, má to zlé dôsledky. Prvá osoba, s ktorou sa musím porozprávať, je môj predseda. Rozhodneme sa, keď skončíme sezónu, sadneme si a porozprávame sa,“ uviedol Guardiola po utorkovej remíze v Bournemouthe (1:1), ktorá zaistila titul londýnskemu Arsenalu.
Päťdesiatpäťročný kouč prišiel do Manchestru v roku 2016 a odvtedy s ním získal 20 trofejí vrátane šiestich majstrovských titulov, Ligy majstrov či troch Pohárov FA. S klubom má podpísaný kontrakt do budúceho leta.
„Mám ešte rok zmluvy. Je to iné. Nepoviem teraz nič, pretože sa musím porozprávať s predsedom, hráčmi, trénerským tímom. Keď hráme o FA Cup a o Premier League, jediná vec, na ktorú sa plne sústredím, je pokúsiť sa doviesť tím na najvyššie priečky,“ dodal Guardiola podľa AFP.
Podľa medializovaných informácií by ho mal nahradiť bývalý kormidelník londýnskej Chelsea Enzo Maresca, ktorý bol v minulosti súčasťou jeho realizačného tímu. „Citizens“ si v nedeľu vo finále FA Cupu zmerajú sily s Aston Villou.