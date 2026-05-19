Tréner Emery útočí na piaty triumf v Európskej lige. Freiburg môže získať prvú veľkú trofej

Futbalistov SC Freibrug aj Aston Villy čaká v stredu večer zápas, ktorý ich môže výrazne zapísať do klubovej histórie svojich tímov.
Nemecký celok totiž ešte nikdy nevyhral významnú trofej na domácej ani medzinárodnej scéne a priaznivci anglického zástupcu na ňu čakajú dlhých 30 rokov.
Obe mužstvá to môžu zmeniť vo finále Európskej ligy, ktoré je na programe v stredu o 21.00 h na štadióne Besiktasu Istanbul.
Ako papieroví favoriti doň pôjdu hráči birminghamského tímu. Tí sa na finále naladili piatkovým triumfom nad Liverpoolom 4:2, ktorým si zaistili účasť v nasledujúcej sezóne ligovej fázy Ligy majstrov.
Do finále druhej najprestížnejšej európskej súťaže sa prebojovali prvýkrát, no už majú skúsenosti z finále Pohára majstrov (terajšej Ligy majstrov), ktoré vyhrali v roku 1982 nad Bayernom Mníchov a následne získali aj kontinentálny Superpohár.
Poslednú významnú trofej si však presne pred 30 rokmi, keď vyhrali Ligový pohár.
Emery: Užite si finále
„Je niečo špeciálne hrať finále v Istanbule a môžeme byť hrdí na to, ako sme to dosiahli. Teraz si to užite, užite si finále, užite si prípravu na zápas, rešpektujte súťaž, rešpektujte finále, rešpektujte Freiburg,“ UEFA citovala odkaz trénera Unaia Emeryho jeho zverencom.
Päťdesiatštyriročný španielsky kormidelník je najúspešnejší v histórii súťaže. Vyhral ju trikrát s FC Sevilla (2013/14, 2014/15, 2015/16), raz s Villarrealom (2020/21) a teraz má šancu zopakovať tento úspech s tretím tímom, ktorý má vo svojom názve „villa“.
„Hrať vo finále s Aston Villou je pre mňa obrovská zodpovednosť, pretože viem, aké ťažké je získať trofej, aké ťažké je hrať finále,“ uviedol pre klubový web.
Jeho zverenci postúpili do vyraďovacej fázy EL z 2. miesta ligovej časti, keď vyhrali sedem duelov a prehrali len jediný na pôde Go Ahead Eagles 1:2.
V šiestich stretnutiach play off nevyhrali iba raz, v úvodnom semifinále na pôde Nottinghamu Forest (0:1), v domácej odvete však uspeli 4:0 a zaistili si účasť vo finále.
Prvýkrát sa doň dostali aj hráči Freiburgu, ktorí v ligovej fáze päťkrát vyhrali, dvakrát remizovali, prehrali iba s Lille a postúpili zo siedmej priečky. V play off vyradili postupne Genk (0:1 v, 5:1 d), Celtu Vigo (3:0 d, 3:1 v) a Bragu (1:2 v, 3:1 d).
Pocit podpory a solidarity vo Freiburgu je silnejší
„Už teraz je to naozaj výnimočné, ale musíme zdôrazniť, že chceme urobiť ten posledný krok a neuspokojiť sa len s finále. Sme naozaj motivovaní vyhrať.
Pocit podpory a solidarity vo Freiburgu je silnejší ako kedykoľvek predtým. Je to skvelé. To je sila futbalu, že dokáže zaujať toľko ľudí a spojiť ich. Je to naozaj pekný pocit a užívame si tento okamih,“ vyhlásil tréner Julian Schuster.
Pre Freiburg to môže byť zlomový duel v 121-ročnej histórii klubu, keďže počas nej nevyhral žiadnu významnú trofej.
Na domácej scéne si vybojoval štyri tituly v druhej Bundeslige, v Nemeckom pohári sa dostal do finále v sezóne 2021/22, ktoré prehral s Lipskom po jedenástkovom rozstrele, a v EL sa doteraz dostal najvyššie do osemfinále v ročníkoch 2022/23 a 2023/24.
Finále Európskej ligy
Streda, 20. mája o 21.00 h, štadión Besiktas, Istanbul (Tur.):
SC Freiburg - Aston Villa
Rozhodujú: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)
Predpokladané zostavy:
Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Manzambi - Beste, Höler, Grifo - Matanovič
Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Lindelöf (Onana), Tielemans - McGinn, Rogers, Buendia - Watkins
Hráči Freiburgu sa naladili na stredajšie finále víťazstvom v poslednom kole domácej bundesligy nad Lipskom 4:1, ktorým si zabezpečili siedme miesto v tabuľke a účasť v budúcoročnej Konferenčnej lige.
Tú si však môžu vylepšiť, keďže víťaz 55. ročníka Európskej ligy si zabezpečí automatickú miestenku do ligovej fázy budúcoročnej Ligy majstrov. Freiburg sa ešte nikdy nepredstavil v elitnej európskej súťaži.
Najväčší zápas v histórii klubu
„Aj preto je to najväčší zápas v histórii klubu a my sa do toho poriadne pustíme,“ vyhlásil tridsaťdvaročný obranca Matthias Ginter.
„Ide o spoločné prednosti, ktoré klub roky odlišujú a priviedli nás tam, kde sme dnes. Posledných pár rokov prišlo ku stabilnému vývoju.
Možno nemáme na papieri najväčšie individuálne hviezdy, ale ako tím fungujeme perfektne. A keďže futbal je tímový šport, funguje to celkom dobre,“ pokračoval majster sveta s Nemeckom z roku 2014.
Pridal sa aj kapitán Christian Günter: „Nemá zmysel prehrať! To je motto, s ktorým tam musíme ísť. Dúfame, že sa nám na konci podarí zdvihnúť trofej.
Zažiť to by bolo neuveriteľné.“ Pre tridsaťtriročného obrancu je to aj veľký osobný úspech, keďže celú kariéru strávil vo Freiburgu. „Ľudia mi dlhé roky hovorili: ´ak chceš vyhrávať tituly alebo hrať v Európe, jednoducho prejdi do väčšieho klubu.‘
No to sme spoločne dokázali vyvrátiť. Je to výsledok rokov tvrdej práce každého jedného človeka. V klube sme urobili veľa správnych rozhodnutí,“ citovala ho agentúra AFP.