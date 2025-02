Kmotrík: Okolo Strelca je boom. Pred troma dňami sme ponuky odmietali, dnes rokujeme

"Môžem potvrdiť, že okolo Davida Strelca je veľký boom a situácia sa mení každú hodinu. Je pravda, že vo väčšine futbalovo silných krajín sa prestupové okno končí v pondelok, ale sú krajiny, kde ešte môžu kráči prestupovať do utorka, do stredy alebo aj neskôr," povedal pre STVR Kmotrík.

"Záujem bol naozaj seriózny, ale stále zvažujeme aj scenár, že by bolo dobré udržať káder pokope. Takže, ak by neprišla ponuka, ktorá sa neodmieta, radi by sme Davida udržali najmenej do leta," povedal Kmotrík a zopakoval, že téma prestupu je naďalej aktuálna.

"Kým pred troma dňami to boli odmietavé stanoviská, dnes už rokujeme."