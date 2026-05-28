Hokejisti Nórska žijú svoju rozprávku. Na MS postúpili prvýkrát v histórii do semifinále

MS v hokeji 2026 - štvrťfinále
Nórsko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 28. Koblar (Brandsegg-Nygard, Hurrod), 60. Steen
Rozhodcovia: Burzminski, Goure (obaja Kan.) - Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 7500
Nórsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Ronnild, Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Berglund, Ostrem Salsten, Steen - Oby-Olsen
Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Andzans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Tralmaks, Egle, Dzierkals - Krastenbergs, Batna, Andersons - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis
Nórski hokejisti sa po druhýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania vo štvrtok vo Fribourg zdolali Lotyšov 2:0.
O ich triumfe rozhodol v 28. minúte Tinus Luc Koblar a štrnásť sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky Noah Steen.
Nóri sa predstavili vo štvrťfinále po dlhých pätnástich rokoch, doteraz z neho nikdy nepostúpili ďalej. Ich historickým maximom je 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín.
Lotyši postúpili medzi najlepšiu osmičku prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2023, kde získali historický bronz.
Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).
MS v hokeji 2026 - pavúk play-off
Priebeh zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Duel bol v úvode opatrný na oboch stranách a tímy sa sústredili najmä na obranu.
Aj preto prišla prvá väčšia šanca až v 11. minúte, do Cibulskisovej strely spomedzi kruhov sa obetavo hodil Ostrem Salsten.
Nóri mali „gólovku“ až v 16. minúte, keď sa dostal za obranu Elvsveen, no Gudlevskis zasiahol lapačkou.
Severania zatlačili súpera v presilovke, no tesne pred prestávkou ich na druhej strane zachránil Haukeland.
II. tretina:
V prostrednej časti sa zápas rozbehol, v jej úvode nevyužili dve šance Lotyši a krátko na to udreli ich súperi.
V 28. minúte sa po niekoľkých odrazoch dostal puk k Koblarovi a ten pohotovo trafil do horného rohu - 1:0. V ďalších minútach si oba tímy zahrali dve presilovky, ale bez využitia.
III. tretina:
O čosi aktívnejší Nóri tak išli do tretej časti s tesným náskokom. Lotyši do nej vstúpili so snahou o tlak, ale bez šancí.
Tréner Nórska Petter Thoresen nebol spokojný s hrou svojho tímu a v 45. minúte si zobral oddychový čas.
Severania boli pasívni a v 48. minúte takmer inkasovali po strele Freibergsa. Niekoľkokrát za sebou iba vyhodili puk cez všetky čiary a tak sa znovu začínalo pred ich bránkou.
Chvíľu na to neuspel v tutovke Tralmaks. Lotyši pokračovali v tlaku, ale gólu sa nedočkali ani v hre bez brankára.
Štrnásť sekúnd pred koncom spečatil historický postup Nórska do semifinále Steen.