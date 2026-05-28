    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    2 - 0
    0:0, 1:0, 1:0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    Hokejisti Nórska žijú svoju rozprávku. Na MS postúpili prvýkrát v histórii do semifinále

    Hokejisti Nórska oslavujú gól vo štvrťfinále MS proti Lotyšsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|28. máj 2026 o 22:37
    MS v hokeji 2026 - štvrťfinále

    Nórsko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

    Góly: 28. Koblar (Brandsegg-Nygard, Hurrod), 60. Steen

    Rozhodcovia: Burzminski, Goure (obaja Kan.) - Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 7500

    Nórsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Ronnild, Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Berglund, Ostrem Salsten, Steen - Oby-Olsen

    Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Andzans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Tralmaks, Egle, Dzierkals - Krastenbergs, Batna, Andersons - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis

    Nórski hokejisti sa po druhýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania vo štvrtok vo Fribourg zdolali Lotyšov 2:0.

    O ich triumfe rozhodol v 28. minúte Tinus Luc Koblar a štrnásť sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky Noah Steen.

    Nóri sa predstavili vo štvrťfinále po dlhých pätnástich rokoch, doteraz z neho nikdy nepostúpili ďalej. Ich historickým maximom je 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín.

    Lotyši postúpili medzi najlepšiu osmičku prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2023, kde získali historický bronz.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    30.5.2026 15:20
    Nórsko
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Finále

    Priebeh zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Duel bol v úvode opatrný na oboch stranách a tímy sa sústredili najmä na obranu.

    Aj preto prišla prvá väčšia šanca až v 11. minúte, do Cibulskisovej strely spomedzi kruhov sa obetavo hodil Ostrem Salsten.

    Nóri mali „gólovku“ až v 16. minúte, keď sa dostal za obranu Elvsveen, no Gudlevskis zasiahol lapačkou.

    Severania zatlačili súpera v presilovke, no tesne pred prestávkou ich na druhej strane zachránil Haukeland.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Norway's players warm up prior to the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Norway's Tinus Luc Koblar, rear center, celebrates after scoring the opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Latvia's Haralds Egle, left, and Norway's Stian Solberg, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Norway's Emilio Pettersen, left, and Latvia's Deniss Smirnovs, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    Norway's Havard Ostrem Salsten, left, and Latvia's Rudolfs Balcers, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Latvia's Martins Dzierkals, left, and Norway's Patrick Elvsveen, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-finals match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    II. tretina:

    V prostrednej časti sa zápas rozbehol, v jej úvode nevyužili dve šance Lotyši a krátko na to udreli ich súperi.

    V 28. minúte sa po niekoľkých odrazoch dostal puk k Koblarovi a ten pohotovo trafil do horného rohu - 1:0. V ďalších minútach si oba tímy zahrali dve presilovky, ale bez využitia.

    III. tretina:

    O čosi aktívnejší Nóri tak išli do tretej časti s tesným náskokom. Lotyši do nej vstúpili so snahou o tlak, ale bez šancí.

    Tréner Nórska Petter Thoresen nebol spokojný s hrou svojho tímu a v 45. minúte si zobral oddychový čas.

    Severania boli pasívni a v 48. minúte takmer inkasovali po strele Freibergsa. Niekoľkokrát za sebou iba vyhodili puk cez všetky čiary a tak sa znovu začínalo pred ich bránkou.

    Chvíľu na to neuspel v tutovke Tralmaks. Lotyši pokračovali v tlaku, ale gólu sa nedočkali ani v hre bez brankára.

    Štrnásť sekúnd pred koncom spečatil historický postup Nórska do semifinále Steen.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    4 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    3 - 1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    2 - 0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena

