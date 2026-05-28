    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    2 - 0
    0:0, 1:0, 1:0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Lotyšský hráč Haralds Egle (vľavo) bojuje o puk s Nórom Stianom Solberom.
    Lotyšský hráč Haralds Egle (vľavo) bojuje o puk s Nórom Stianom Solberom. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|28. máj 2026 o 23:00
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nórsko - Lotyšsko Štvrťfinále na MS v hokeji 2026.

    Nórski hokejisti sa po druhýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania vo štvrtok vo Fribourg zdolali Lotyšov 2:0.

    Víťazný gól strelil v 28. min 18-ročný útočník Tinus Luc Koblar, ktorý si polepšil na šesť gólov na turnaji.

    Výsledok spečatil 16 sekúnd pred koncom pri power play do prázdnej bránky Noah Steen. Brankár Henrik Haukeland udržal tretíkrát na tohtoročnom šampionáte čisté konto.

    Lotyši nenapodobia historický úspech z roku 2023 z Rigy a Tampere, kde boli prvýkrát v semifinále a získali bronz.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Norway's players warm up prior to the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Norway's Tinus Luc Koblar, rear center, celebrates after scoring the opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Latvia's Haralds Egle, left, and Norway's Stian Solberg, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    Norway's Emilio Pettersen, left, and Latvia's Deniss Smirnovs, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    Norway's Havard Ostrem Salsten, left, and Latvia's Rudolfs Balcers, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-final match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Latvia's Martins Dzierkals, left, and Norway's Patrick Elvsveen, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarter-finals match between Norway and Latvia in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

