VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

Nórski hokejisti sa po druhýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania vo štvrtok vo Fribourg zdolali Lotyšov 2:0.
Víťazný gól strelil v 28. min 18-ročný útočník Tinus Luc Koblar, ktorý si polepšil na šesť gólov na turnaji.
Výsledok spečatil 16 sekúnd pred koncom pri power play do prázdnej bránky Noah Steen. Brankár Henrik Haukeland udržal tretíkrát na tohtoročnom šampionáte čisté konto.
Lotyši nenapodobia historický úspech z roku 2023 z Rigy a Tampere, kde boli prvýkrát v semifinále a získali bronz.
