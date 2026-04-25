    Hokejisti Kanady nemali zľutovanie. Outsidera skupiny vysoko deklasovali

    Fotka zo zápasu Nórsko - Kanada na MS U18 2026. (Autor: X / Hockey Canada)
    Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 16:35
    ShareTweet0

    Hetrikom sa blysol Dimian Zhilkin.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Nórsko - Kanada 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

    Góly: 10. Hamilton (Lin, Di Iorio), 17. Zhilkin (Preston, Lin), 20. Lawrence (Zhilkin, Preston), 22. Jacobson (Verhoeff, Croskery), 29. Zhilkin (Lawrence, Lemieux), 38. Zhilkin (Ambrosio, Lawrence), 45. Jacobson (Dagenais, Eshkawkogan), 55. Olsen

    Hokejisti Kanady si pripísali ďalšiu presvedčivú výhru na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku.

    V stretnutí „slovenskej“ A-skupiny triumfovali nad Nórskom 8:0. Hetrikom sa blysol Dimian Zhilkin.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Kanada na MS U18 2026

    Hráči „javorového listu“ sa v tabuľke dotiahli bodovo na Slovensko a Fínsko, no obe mužstvá majú o duel menej.

    Ten odohrajú proti sebe v Trenčíne od 18.00 hod. Nórsko je v A-skupine naďalej na poslednej priečke.

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    2.

    Fínsko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:1

    6

    3.

    Slovensko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    3

    0

    0

    0

    3

    2:20

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»Hokejisti Kanady nemali zľutovanie. Outsidera skupiny vysoko deklasovali