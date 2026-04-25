Hokejisti Kanady nemali zľutovanie. Outsidera skupiny vysoko deklasovali

MS v hokeji U18 2026 - skupina A
Nórsko - Kanada 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)
Góly: 10. Hamilton (Lin, Di Iorio), 17. Zhilkin (Preston, Lin), 20. Lawrence (Zhilkin, Preston), 22. Jacobson (Verhoeff, Croskery), 29. Zhilkin (Lawrence, Lemieux), 38. Zhilkin (Ambrosio, Lawrence), 45. Jacobson (Dagenais, Eshkawkogan), 55. Olsen
Hokejisti Kanady si pripísali ďalšiu presvedčivú výhru na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku.
V stretnutí „slovenskej“ A-skupiny triumfovali nad Nórskom 8:0. Hetrikom sa blysol Dimian Zhilkin.
Hráči „javorového listu“ sa v tabuľke dotiahli bodovo na Slovensko a Fínsko, no obe mužstvá majú o duel menej.
Ten odohrajú proti sebe v Trenčíne od 18.00 hod. Nórsko je v A-skupine naďalej na poslednej priečke.