Slováci hľadajú chémiu. Országh bude v Nemecku sledovať, kto zvládne agresívny štýl

Hokejisti Nemecka sú už niekoľko rokov pravidelnými súpermi Slovákov. Stretávajú sa spolu nielen na tradičných turnajoch, ale aj v rámci prípravy pred štartom MS 2026.
Najbližšie si zmerajú sily vo štvrtok 23. apríla v Kaufbeurene, o dva dni neskôr ich čaká duel v Augsburgu.
Naposledy sa spolu stretli na februárových ZOH v Miláne, Slováci vo štvrťfinále zdolali svojho súpera 6:2.
Vrátili mu tak prehru z novembrového Nemeckého pohára 0:3. Vlani spolu odohrali aj dvojzápas v rámci prípravy pred MS, v Piešťanoch Slováci zvíťazili 4:0 a prehrali 2:3.
Celkovo už spolu odohrali 86 zápasov, slovenskí hokejisti v nich zvíťazili 47-krát, raz sa zrodila remíza a 38 duelov zvládli lepšie Nemci. Celkové skóre je 226:199.
Vynútené zmeny a nové mená
Zverenci Vladimíra Országha majú za sebou dve stretnutia v Topoľčanoch so Švajčiarskom (3:1 a 3:5).
V prvom zápase dostal šancu v bránke Roman Rychlík, v druhom Eugen Rabčan. Na pondelkovom zraze sa trénerovi Országhovi hlásili už aj obaja brankári zo zámoria Adam Gajan a Samuel Hlavaj.
Do Nemecka však odíde iba Gajan. Hlavaj sa pripojil k mužstvu, no zápasový štart by mal absolvovať až v ďalšej fáze proti Lotyšsku a Dánsku.
Prvú časť prípravy absolvoval útočník Adrián Holešinský, ale vo štvrtkovom stretnutí utrpel tržnú ranu na nohe a boj o svetový šampionát sa pre neho skončil. Týždňové voľno dostal aj útočník Peter Cehlárik, ten má zasa tržnú ranu na hlave po zásahu pukom.
Problémy má aj obranca Marek Ďaloga, jeho zdravotný stav bude realizačný tím sledovať deň po dni. Z nominácie vypadli tiež útočníci Patrik Marcinek a Matúš Vojtech.
V kádri sú v porovnaní s uplynulým týždňom nové mená, okrem Gajana s Hlavajom v ňom figurujú obranca Martin Bodák a útočníci Jakub Minárik, Filip Lukošik, Šimon Petráš a Adam Liška. „Som rád, že mi tréneri dali šancu ukázať sa, už mi len zostáva využiť to. Budem sa snažiť hrať svoju hru a pomôcť tímu ako sa bude dať,“ uviedol Lukošik.
Nemci budú agresívni, hovorí Országh
Slovenský tím absolvoval pred odchodom do Nemecka štyri tréningy. „My sa jednoducho musíme venovať kondičnej stránke. Máme sedem zápasov za jedenásť dní na majstrovstvách sveta, takže tam to musíme zvládnuť.
A samozrejme, už budeme hľadať nejaké dvojičky, možno nejaké trojičky. A tiež kto ako vydrží hrať a v akej intenzite. Niečo nám napovedal už dvojzápas proti Švajčiarom.
V Nemecku budeme sledovať, ako hráči reagujú na taktické veci, ako sú na tom fyzicky a ako sa vyrovnajú s agresívnejšou hrou. Počítame, že Nemci budú agresívni, takže je veľa aspektov, ktoré budeme sledovať,“ povedal Országh.
Nepôjde však iba o to, ale aj o výsledok. Országh zdôraznil, že tím bude hľadať cestu k víťazstvu: „Do každého zápasu ideme s tým, že chceme zvíťaziť. To je náplň každého športovca. My chceme byť úspešní. Dvojzápas so Švajčiarmi bol ťažký, náročný, vyhrali sme jeden a s tým sme spokojní.
Takisto sme boli radi, ako sme našli sily v tretej tretine v druhom zápase, keď sme prehrávali už o tri góly. Takže áno, chceme vyhrávať, o tom niet pochýb. Ale chceme vidieť chalanov aj v tom, ako hrajú pod tlakom.
Veľa ich je tu nových, je to pre nich niečo nové. A tí, ktorí tu už boli, tak majú inú úlohu, ako mali v reprezentácii predtým. Majú zodpovednejšiu úlohu a chceme vidieť, ako sa jej zhostia.“
Aktuálny káder SR na druhú časť prípravy pred MS
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Martin Bodák (HK Poprad)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Aurel Nauš (HK Poprad), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Jakub Minárik, Filip Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Šimon Petráš (HC Košice), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec)