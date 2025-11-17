Škriniar v Lipsku pohorel. Keď Lobotka spadol, Nemcom stačilo päť sekúnd (hodnotenie)

Brankár Martin Dúbravka ani kapitán Milan Škriniar nezabránili skórovať Sergeovi Gnabrymu.
Fotogaléria (87)
Brankár Martin Dúbravka ani kapitán Milan Škriniar nezabránili skórovať Sergeovi Gnabrymu. (Autor: TASR)
Miroslav Kováčik|17. nov 2025 o 23:55
ShareTweet1

Hodnotenie slovenských futbalistov po zápase v Nemecku.

LIPSKO. Slovenskí futbalisti nenadviazali na rok 2009, keď si v poľskom Chorzówe zabezpečili doposiaľ jediný postup na majstrovstvá sveta.

Miestenku na budúcoročný šampionát si mohli vybojovať prípadným triumfom v Lipsku, no v Red Bull Arene tvrdo narazili. Domáci Nemci už v prvom polčase štyrikrát skórovali a napokon zvíťazili tenisovým skóre 6:0.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Martin Dúbravka - 5

Šesť inkasovaných gólov vyzerá hrozne, no žilinskému rodákovi ťažko možno niečo vyčítať. Keď takto kvalitný súper hlavičkuje z tesnej blízkosti, respektíve postupuje sám na bránku, šance na zákrok sú minimálne. 

Gólman Burnley si ich pripísal štyri, pričom najmä tie po zakončeniach hviezd Bayernu Mníchov Gnabryho a Goretzku mali svetové parametre. 

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
87 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a Milan Škriniar počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane, Leo Sauer a Ondrej Duda počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Aleksandar Pavlovic a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Joshua Kimmich (Nemecko) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Nick Woltemade počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.David Strelec (Slovensko), Jonathan Tah a Leroy Sané (obaja Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.David Raum (Nemecko), Norbert Gyömbér a Dávid Ďuriš (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Ondrej Duda (Slovensko) a Serge Gnabry (Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Leroy Sane počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Joshua Kimmich počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Strelec a Jonathan Tah počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Leon Goretzka počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ivan Schranz a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na snímke zľava Ridle Baku a Leroy Sané (obaja Nemecko) sa tešia z gólu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - ANa snímke uprostred brankár Martin Dúbravka (Slovensko) po góle počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - AZákladná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko), vľavo Adam Obert a vpravo Norbert Gyömbér (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) a Norbert Gyömbér (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Tomáš Rigo (Slovensko), Leon Goretzka (Nemecko), David Strelec, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér (všetci Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Matúš Bero (Slovensko) odchádza z ihriska počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí futbalisti pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Nemeckí futbalisti sa tešia z gólu na 2:0 počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Marek Hamšík na lavičke pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Leo Sauer (Slovensko) a Ridle Baku (Nemecko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Hráči Slovenska, sprava Adam Obert, Tomáš Bobček a Dávid Hancko po zápase A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Julian Nagelsmann reaguje počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí fanúšikovia pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Fanúšikovia Nemecka počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Martin Dúbravka (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Nemecka Julian Nagelsmann počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.

Norbert Gyömbér - 3

Je pravdepodobné, že opäť ožije téma o tom, ako slovenskej reprezentácii chýba pravý obranca. Proti rýchlym Nemcom sa 33-ročný Gyömbér trápil.

Potvrdila to už šanca Gnabryho za stavu 1:0, keď hráč Al Kholoodu nestíhal a skvele zasiahol až Dúbravka. Čisté svedomie nemal najmä pri štvrtom nemeckom góle a po polčase prenechal miesto Schranzovi.

Milan Škriniar - 2

V kariére odohral už množstvo ťažkých zápasov, ktoré zvládol na výbornú. Ten v Lipsku však k nim nepatrí, keďže bol minimálne pri štyroch góloch. 

Kým pri zásahu Saného posunul hlbšie ofsajdovú líniu, pred štvrtým a piatym gólom prehral kľúčové súboje s Woltemadem. Bezmocne rozhadzoval rukami... Pri poslednom góle zase nezastavil strelu z vnútra šestnástky.

VIDEO: Tréner Francesco Calzona hodnotí zápas Nemecko - Slovensko

Adam Obert - 3

Podobne ako Škriniarovi, ani jemu zápas nevyšiel. Pred úvodným gólom podskočil center zo strany, pri druhom bol iba štatistom pri nábehu Gnabryho. 

Spolupráca stopérov nebola ideálna už proti Severným Írom a po výkone v Nemecku môžu slovenskí fanúšikovia len dúfať, že to v marci pôjde hladšie.

Dávid Hancko - 3

Hoci nemá problém s rýchlosťou, proti s chuťou hrajúcemu Sanému nestíhal. Snažil sa niečo vytvoriť aj dopredu, dve z jeho troch striel boli zblokované, no možno bol niekedy vzhľadom na silu súpera až príliš vysoko.

Matúš Bero - 4

V predošlých piatich zápasoch v rámci kvalifikácie MS 2026 odohral kompletnú minutáž, no v Lipsku pre zranenie ľavého členku dohral už po 24 minútach. Z jeho štatistík stoja za zmienku tri stratené lopty. 

Stanislav Lobotka - 4

Nemci sa na neho poctivo pripravili. Nemal žiaden čas v rozohrávke, čo potvrdzuje aj situácia zo 48. minúty. Pod tlakom našiel len Dúbravku, ten musel loptu chytiť do rúk, a tak nasledoval nepriamy kop. 

Na súperovej polovici sa dostal iba k šiestim prihrávkam, čo je veľavravné. Aby toho nebolo málo, Lobotka nechtiac odštartoval kritickú 12-minútovku, počas ktorej Nemci zvýšili svoj náskok z 1:0 na 4:0.

Pri bránení sa pošmykol, Pavlovič to využil nahrávkou na Goretzku a ten okamžite poslal finálny pas Gnabrymu. Bolo to celé extrémne rýchle - od pošmyknutia ku gólu ubehlo iba päť sekúnd. 

Ondrej Duda - 3

Zápas v Košiciach vynechal pre kartový trest a proti Nemecku mal opäť patriť k oporám. Namočený však bol už pri prvom góle Nemcov, keď stál najbližšie k hlavičkujúcemu Woltemademu. 

Smerom dopredu sa dostal k dvom centrom od rohovej zástavky, no skôr mohol viac vypomáhať Hanckovi. Po zmene strán ho nahradil defenzívnejší Šatka.

Dávid Ďuriš - 5

Kým proti Severnému Írsku bol z ofenzívneho trojlístka najmenej aktívny, na pôde favorita skupiny mal najväčšiu slovenskú šancu. Za stavu 1:0 mohol, respektíve mal vyrovnať, ale loptu trafil veľmi slabo.

Dôrazné zakončenie zo 7-8 metrov mohlo zmeniť vývoj duelu, ale na keby sa nehrá. Okrem toho ešte raz vystrelil nad bránu a na začiatku druhého polčasu donútil k zákroku Baumanna.

David Strelec - 4

Do momentu, keď ho v 67. minúte vystriedal Bobček, mal iba 20 dotykov s loptou. Nedá sa povedať, že by hral zle, no proti mužstvu, ktoré malo 72-percentné držanie lopty a ovládlo celý zápas, sa nemal ako presadiť.

Senzácia na úkor favorita, vydreté víťazstvá a debakel na záver. Aká bola kvalifikácia MS?
Súvisiaci článok
Senzácia na úkor favorita, vydreté víťazstvá a debakel na záver. Aká bola kvalifikácia MS?

Leo Sauer - 5

Na bratislavskom Tehelnom poli posadil na zadok Rüdigera, mal šance a hral skvele. Avšak, v Nemecku si už na neho domáci dali oveľa väčší pozor. 

Zo slovenského tímu bol najsnaživejší, skúšal vyvážať loptu na súperovu polovicu, bol štyrikrát faulovaný a po jeho priťuknutí mohol skórovať Ďuriš. 

Tomáš Rigo - 4

Nahradil zraneného Bera, väčšinu času podobne ako jeho spoluhráči behal bez lopty a patril k menej viditeľným hráčom. Každopádne, 67 odohraných minút je najviac za posledný mesiac. Azda dostane viac šancí aj v Stoke City.

Ivan Schranz - 5

Hoci je jeho náplňou práce strieľať góly, v Nemecku mal iné úlohy. Calzona chcel využiť jeho rýchlosť na to, aby sa domáci nepresadzovali tak ľahko cez krídelné priestory. Čiastočne to vyšlo, alternoval dobre.

Nedostali šancu zopakovať senzáciu. Oznámkujte Slovákov po prehre s Nemeckom
Súvisiaci článok
Nedostali šancu zopakovať senzáciu. Oznámkujte Slovákov po prehre s Nemeckom

Ľubomír Šatka - 5

Podľa portálu Sofascore nepokazil ani jednu z pätnástich prihrávok a po zmene na systém s piatimi obrancami si zastal svoje miesto. V štatistikách má na konte aj jednu zblokovanú strelu a odkopnutie. 

Tomáš Bobček - 4

Za štyri dni zažil rôzne emócie. Po vysnenom debute bol aj pri jednej z najvyšších prehier v ére samostatnosti. Jeho dnešný výkon ťažko hodnotiť, no vďaka piatkovému gólu môže Slovensko stále snívať o účasti na MS.

/Peter Pekarík nahradil Dávida Ďuriša v 82. minúte/

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Najvyššie prehry v dejinách Slovenska: Poltucet inkasovalo už trikrát, dva debakle od Španielov
dnes 00:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Škriniar v Lipsku pohorel. Keď Lobotka spadol, Nemcom stačilo päť sekúnd (hodnotenie)