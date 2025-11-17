Škriniar v Lipsku pohorel. Keď Lobotka spadol, Nemcom stačilo päť sekúnd (hodnotenie)

LIPSKO. Slovenskí futbalisti nenadviazali na rok 2009, keď si v poľskom Chorzówe zabezpečili doposiaľ jediný postup na majstrovstvá sveta.
Miestenku na budúcoročný šampionát si mohli vybojovať prípadným triumfom v Lipsku, no v Red Bull Arene tvrdo narazili. Domáci Nemci už v prvom polčase štyrikrát skórovali a napokon zvíťazili tenisovým skóre 6:0.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 5
Šesť inkasovaných gólov vyzerá hrozne, no žilinskému rodákovi ťažko možno niečo vyčítať. Keď takto kvalitný súper hlavičkuje z tesnej blízkosti, respektíve postupuje sám na bránku, šance na zákrok sú minimálne.
Gólman Burnley si ich pripísal štyri, pričom najmä tie po zakončeniach hviezd Bayernu Mníchov Gnabryho a Goretzku mali svetové parametre.
Norbert Gyömbér - 3
Je pravdepodobné, že opäť ožije téma o tom, ako slovenskej reprezentácii chýba pravý obranca. Proti rýchlym Nemcom sa 33-ročný Gyömbér trápil.
Potvrdila to už šanca Gnabryho za stavu 1:0, keď hráč Al Kholoodu nestíhal a skvele zasiahol až Dúbravka. Čisté svedomie nemal najmä pri štvrtom nemeckom góle a po polčase prenechal miesto Schranzovi.
Milan Škriniar - 2
V kariére odohral už množstvo ťažkých zápasov, ktoré zvládol na výbornú. Ten v Lipsku však k nim nepatrí, keďže bol minimálne pri štyroch góloch.
Kým pri zásahu Saného posunul hlbšie ofsajdovú líniu, pred štvrtým a piatym gólom prehral kľúčové súboje s Woltemadem. Bezmocne rozhadzoval rukami... Pri poslednom góle zase nezastavil strelu z vnútra šestnástky.
VIDEO: Tréner Francesco Calzona hodnotí zápas Nemecko - Slovensko
Adam Obert - 3
Podobne ako Škriniarovi, ani jemu zápas nevyšiel. Pred úvodným gólom podskočil center zo strany, pri druhom bol iba štatistom pri nábehu Gnabryho.
Spolupráca stopérov nebola ideálna už proti Severným Írom a po výkone v Nemecku môžu slovenskí fanúšikovia len dúfať, že to v marci pôjde hladšie.
Dávid Hancko - 3
Hoci nemá problém s rýchlosťou, proti s chuťou hrajúcemu Sanému nestíhal. Snažil sa niečo vytvoriť aj dopredu, dve z jeho troch striel boli zblokované, no možno bol niekedy vzhľadom na silu súpera až príliš vysoko.
Matúš Bero - 4
V predošlých piatich zápasoch v rámci kvalifikácie MS 2026 odohral kompletnú minutáž, no v Lipsku pre zranenie ľavého členku dohral už po 24 minútach. Z jeho štatistík stoja za zmienku tri stratené lopty.
Stanislav Lobotka - 4
Nemci sa na neho poctivo pripravili. Nemal žiaden čas v rozohrávke, čo potvrdzuje aj situácia zo 48. minúty. Pod tlakom našiel len Dúbravku, ten musel loptu chytiť do rúk, a tak nasledoval nepriamy kop.
Na súperovej polovici sa dostal iba k šiestim prihrávkam, čo je veľavravné. Aby toho nebolo málo, Lobotka nechtiac odštartoval kritickú 12-minútovku, počas ktorej Nemci zvýšili svoj náskok z 1:0 na 4:0.
Pri bránení sa pošmykol, Pavlovič to využil nahrávkou na Goretzku a ten okamžite poslal finálny pas Gnabrymu. Bolo to celé extrémne rýchle - od pošmyknutia ku gólu ubehlo iba päť sekúnd.
Ondrej Duda - 3
Zápas v Košiciach vynechal pre kartový trest a proti Nemecku mal opäť patriť k oporám. Namočený však bol už pri prvom góle Nemcov, keď stál najbližšie k hlavičkujúcemu Woltemademu.
Smerom dopredu sa dostal k dvom centrom od rohovej zástavky, no skôr mohol viac vypomáhať Hanckovi. Po zmene strán ho nahradil defenzívnejší Šatka.
Dávid Ďuriš - 5
Kým proti Severnému Írsku bol z ofenzívneho trojlístka najmenej aktívny, na pôde favorita skupiny mal najväčšiu slovenskú šancu. Za stavu 1:0 mohol, respektíve mal vyrovnať, ale loptu trafil veľmi slabo.
Dôrazné zakončenie zo 7-8 metrov mohlo zmeniť vývoj duelu, ale na keby sa nehrá. Okrem toho ešte raz vystrelil nad bránu a na začiatku druhého polčasu donútil k zákroku Baumanna.
David Strelec - 4
Do momentu, keď ho v 67. minúte vystriedal Bobček, mal iba 20 dotykov s loptou. Nedá sa povedať, že by hral zle, no proti mužstvu, ktoré malo 72-percentné držanie lopty a ovládlo celý zápas, sa nemal ako presadiť.
Leo Sauer - 5
Na bratislavskom Tehelnom poli posadil na zadok Rüdigera, mal šance a hral skvele. Avšak, v Nemecku si už na neho domáci dali oveľa väčší pozor.
Zo slovenského tímu bol najsnaživejší, skúšal vyvážať loptu na súperovu polovicu, bol štyrikrát faulovaný a po jeho priťuknutí mohol skórovať Ďuriš.
Tomáš Rigo - 4
Nahradil zraneného Bera, väčšinu času podobne ako jeho spoluhráči behal bez lopty a patril k menej viditeľným hráčom. Každopádne, 67 odohraných minút je najviac za posledný mesiac. Azda dostane viac šancí aj v Stoke City.
Ivan Schranz - 5
Hoci je jeho náplňou práce strieľať góly, v Nemecku mal iné úlohy. Calzona chcel využiť jeho rýchlosť na to, aby sa domáci nepresadzovali tak ľahko cez krídelné priestory. Čiastočne to vyšlo, alternoval dobre.
Ľubomír Šatka - 5
Podľa portálu Sofascore nepokazil ani jednu z pätnástich prihrávok a po zmene na systém s piatimi obrancami si zastal svoje miesto. V štatistikách má na konte aj jednu zblokovanú strelu a odkopnutie.
Tomáš Bobček - 4
Za štyri dni zažil rôzne emócie. Po vysnenom debute bol aj pri jednej z najvyšších prehier v ére samostatnosti. Jeho dnešný výkon ťažko hodnotiť, no vďaka piatkovému gólu môže Slovensko stále snívať o účasti na MS.
/Peter Pekarík nahradil Dávida Ďuriša v 82. minúte/