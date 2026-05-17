    Irán sa bude na šampionát pripravovať v Turecku. Musí skompletizovať cestovné povolenia

    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. máj 2026 o 08:46
    Iránska futbalová reprezentácia absolvuje záverečnú prípravu pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku v susednom Turecku. Potvrdil to tréner národného tímu Amir Ghalenoei.

    Iránci odcestujú do Antalye, kde 29. mája odohrajú prípravný zápas proti Gambii (29. mája).

    V krajine musia skompletizovať aj cestovné víza do Spojených štátov, v rámci procesu ich čaká odovzdávanie odtlačkov prstov.

    Prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdí Tádž sa v súvislosti s prípravou v sobotu stretol so šéfom tureckého futbalu (TFF) Ibrahimom Haciosmanogluom a generálnym tajomníkom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Mattiasom Grafströmom.

    „Počas tohto stretnutia sme vyhodnocovali súvislosti s tréningovým kempom a prípravami, ktoré iránsky národný tím plánuje v Turecku pred majstrovstvami sveta,“ citovala z vyhlásenia TFF agentúra AFP.

    Nad účasťou Iránu na svetovom šampionáte visel otáznik pre vojenský konflikt s USA a Izraelom.

    Iránci sa snažili presunúť si zápasy základnej G-skupiny do Mexika, ale neuspeli. V Los Angeles a Seattli sa postupne stretnú s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.

