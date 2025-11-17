Nedostali šancu zopakovať senzáciu. Oznámkujte Slovákov po prehre s Nemeckom

LIPSKO. Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom poslednom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026 v Lipsku s Nemeckom 0:6.
Po poslednom kole majú Slováci istú účasť v jarnej baráži.
Slováci proti veľkému favoritovi nepredviedli vôbec nič, o čom svedči aj krutý výsledok. Domáci futbalisti započali gólostroj už v prvom polčase, po ktorom viedli 4:0.
Ďalšie dva presné zásahy pridali v druhom polčase.
