Nedostali šancu zopakovať senzáciu. Oznámkujte Slovákov po prehre s Nemeckom

David Hancko a Leon Goretzka.
Fotogaléria (72)
David Hancko a Leon Goretzka. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. nov 2025 o 22:36
Oznámkujte slovenských futbalistov po zápase proti Nemecku.

LIPSKO. Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom poslednom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026 v Lipsku s Nemeckom 0:6.

Po poslednom kole majú Slováci istú účasť v jarnej baráži.

Slováci proti veľkému favoritovi nepredviedli vôbec nič, o čom svedči aj krutý výsledok. Domáci futbalisti započali gólostroj už v prvom polčase, po ktorom viedli 4:0.

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
72 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a Milan Škriniar počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane, Leo Sauer a Ondrej Duda počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Aleksandar Pavlovic a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Joshua Kimmich (Nemecko) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Nick Woltemade počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.David Strelec (Slovensko), Jonathan Tah a Leroy Sané (obaja Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.David Raum (Nemecko), Norbert Gyömbér a Dávid Ďuriš (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Ondrej Duda (Slovensko) a Serge Gnabry (Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Leroy Sane počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Joshua Kimmich počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Strelec a Jonathan Tah počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Leon Goretzka počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ivan Schranz a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na snímke zľava Ridle Baku a Leroy Sané (obaja Nemecko) sa tešia z gólu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - ANa snímke uprostred brankár Martin Dúbravka (Slovensko) po góle počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - AZákladná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko), vľavo Adam Obert a vpravo Norbert Gyömbér (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) a Norbert Gyömbér (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Tomáš Rigo (Slovensko), Leon Goretzka (Nemecko), David Strelec, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér (všetci Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Matúš Bero (Slovensko) odchádza z ihriska počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí futbalisti pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Nemeckí futbalisti sa tešia z gólu na 2:0 počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.

Ďalšie dva presné zásahy pridali v druhom polčase.

Kto zaujal? Od koho ste čakali viac? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Severnému Írsku. Najnižšia známka je 1, najvyššia 10.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

