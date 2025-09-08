Po katastrofe na Slovensku napätie a výdych. Tréner si hrýzol nechty, Nemci píšu o agónii

KOLÍN NAD RÝNOM. Nemeckí futbalisti vyhrali vo svojom druhom zápase kvalifikácie MS 2026 nad Severným Írskom 3:1 (1:1), ale výkonom opäť nenadchli. O víťazstve rozhodli až dvoma gólmi v poslednej štvrtine súboja.
"Len tri dni po katastrofe na Slovensku malo byť všetko lepšie, ale aj proti 71. tímu sveta to dlho vyzeralo ako ďalšia hanba," napísal Bild.
Tréner Nemcov Julian Nagelsmann siahol v porovnaní s duelom na Tehelnom poli (0:2) k piatim zmenám. Namiesto Collinsa, Taha, Mittelstädta, Goretzku a Stillera (všetci na lavičke) nastúpili Anton, Koch, Groß, Raum a Leweling.
A Nemci šli do vedenia už po necelých siedmich minútach, keď Gnabri úspešne zakončil svoj brejk. Nemecká striedačka emotívne oslavovala, no radosť nevydržala ani pol hodinu.
Price po rohu trafil perfektne z voleja - 1:1. Po prvom polčase sa v kolínskej aréne, kde zostalo niekoľko tisíc sedadiel prázdnych, ozýval mohutný piskot.
V úvode druhého dejstva zachytili kamery televízie RTL trénera Juliana Nagelsmanna, ako si na striedačke nervózne hryzie nechty.
Nemci sa dlho trápili a ich fanúšikovia tiež. Nagelsmann reagoval striedaním. Na ihrisko poslal Amiriho a Beiera namiesto Gnabryho a Woltemadeho (mal len 16 dotykov s loptou).
V 69. minúte brankár hostí Peacocka-Farrell neodhadol dobre dráhu lopty letiacej do šestnástky a výrazne uľahčil prácu Amirimu a o chvíľu neskôr pridal poistku po peknej strele z priameho kopu Wirtz.
Úľava pre Nagelsmanna, úľava pre fanúšikov, napísal Bild. Denník dodal, že úvod kvalifikácie zastihol nemecký futbal v agónii.
"Pomaly, bez nápadov, no nakoniec úspešne: Nemecká futbalová reprezentácia si zabezpečila prvé víťazstvo v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta 2026, no opäť si nechala veľa priestoru na zlepšenie," referoval web televízie Sky Sport.
"Špičkové reprezentačné tímy ako Španielsko (6:0 proti Turecku) a Belgicko (5:0 proti Kazachstanu) získali sebavedomie, o ktorom nemecký tím v týchto dňoch môže len snívať.
Ďalšia reprezentačná prestávka nie je ďaleko. 10. októbra sa v Sinsheime stretne Nemecko s Luxemburskom. Dobrá príležitosť odložiť bokom niekoľko pochybností," poznamenal Spiegel.