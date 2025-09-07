Slováci podliezli svoju latku. Na Rigov gól sa však možno bude spomínať (hodnotenie)

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti zvládli septembrový asociačný termín na výbornú. V kvalifikácii o postup na MS 2026 majú po dvoch zápasoch šesť bodov.
Po prekvapujúcej výhre na Tehelnom poli nad Nemeckom 2:0 potvrdili úlohu favorita aj v Luxembursku, hoci víťazstvo 1:0 im skôr so šťastím spadlo do lona.
Hrdinom sa stal striedajúci Tomáš Rigo, ktorý strelil svoj druhý reprezentačný gól, keď z tesnej blízkosti prekonal brankára Anthonyho Morisa.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 8
V prvom polčase bol azda najlepším slovenským hráčom na ihrisku. V 18. minúte síce brankár Burnley urobil chybu v rozohrávke, no dokázal ju napraviť.
Napokon mal po úvodnom dejstve na konte až tri zákroky a raz mal aj potrebné šťastie, keď nenápadná strela Sinaniho skončila na pravej žrdi.
Šťastie mal aj po zmene strán, tentokrát Sinani trafil ľavú žrď. Následne už nemal veľa práce, no pri strele striedajúceho Thilla bol na mieste.
Norbert Gyömbér - 5,5
V úvodnom polčase mal problémy s domácim obrancom Florianom Bohnertom, ktorý bol rýchlejší, dravší a neraz sa prebojoval k centrom do šestnástky.
V 57. minúte bol Gyömbér neskoro pri hlavičke de Sousu, bol ďaleko od ofsajdovej línie, no Luxemburčan predsa len stál tesne za ním. V záverečnej polhodine sa snažil podporovať útok, no nie veľmi úspešne.
Ľubomír Šatka - 5
Oproti zápasu s Nemeckom bol častejšie pri lopte. Musel s ňou hrať aj na polovici súpera, pretože domáci bránili v hlbokom defenzívnom bloku.
V 27. minúte však o loptu prišiel a pred črtajúcim sa brejkom zachránil Slovákov len jeho faul na žltú kartu. Ešte viac fanúšikovia tŕpli po Šatkovom zákroku na Muratoviča, po ktorom sa, našťastie, penalta nepískala.
Tréner Francesco Calzona ho po úvodnom polčase stiahol z hry.
Milan Škriniar - 7,5
V 18. minúte trošku zašil malou domov Dúbravku, no inak bol istý. Podľa štatistického portálu SofaScore vyhral v prvom polčase všetky osobné súboje.
Snažil sa aktívne rozohrávať, predviedol niekoľko presných diagonálnych pasov, no najmä sa cez jeho priestor nedostávali domáci do zakončení.
Dávid Hancko - 7
Zápas odpracoval. Ani on sa nevyhol niekoľkým nepresnostiam, no najmä ku koncu úvodného polčasu predviedol zopár dobrých momentov.
Či už po rohovom kope odvrátil loptu pred striehnucim hráčom Luxemburska alebo centrom z ľavej strany našiel Strelca. Z pozitívnych ukazovateľov možno spomenúť aj štyri odobrané lopty či dve zblokované strely.
Matúš Bero - 5,5
V 11. minúte sa presadil po pravej strane a pred bránkou hľadal Strelca. Bohužiaľ, bola to jedna z mála ofenzívnych akcií, ktoré predviedol.
Mal 76-percentnú úspešnosť prihrávok, dvakrát fauloval, no výraznejšie sa do priebehu zápasu nezapísal. Ak by ste si v online prenose na stránke UEFA vyhľadali jeho meno, v druhom polčase vám ho nenájde.
Stanislav Lobotka - 6,5
V úvode sa veľmi málo stretával s loptou. Niekoľkokrát gestikuloval smerom k Šatkovi, ale rozohrávka bola pomalá a teda bez šance na prekvapenie súpera.
Prvýkrát dokázal zrýchliť hru v 28. minúte, keď adresoval presný pas Leovi Sauerovi, ktorý v ojedinelej nebezpečnej pozície vybojoval priamy kop.
V druhom polčase sa pri rozohrávke často sťahoval medzi stopérov a snažil sa rozprúdiť tempo. Ako však nedarilo celému tímu, aj stredopoliar talianskeho SSC Neapol odohral v reprezentácii už aj lepšie zápasy.
Ondrej Duda - 5,5
V 29. minúte poslal z priameho kopu loptu do náručia luxemburského brankára, no zrejme pre ofsajd nabiehajúcich hráčov sa jeho pokus nepočítal.
Slabú chvíľu si vybral o osem minút neskôr, keď Muratovič prešiel okolo neho ako Wirtz okolo Šatku, ale jeho zakončenie kryl Dúbravka.
Podľa SofaScore mal deväť strát lôpt, čo je veľmi veľa. Keď to nešlo technicky, snažil sa to nahradiť bojovnosťou a tvrdosťou, pričom videl aj žltú kartu. V 75. minúte mal kŕče, a tak ho na záverečnú štvrťhodinu nahradil László Bénes.
Dávid Ďuriš - 5
V októbri 2023 strelil na tom istom štadióne mimoriadne dôležitý gól. Rozhodol ním o víťazstve 1:0, ktoré Slovákov priblížilo k účasti na ME 2024.
Tentokrát sa však do žiadnej gólovej šance nedostal a do štatistík sa zapísal iba jednou zblokovanou strelou. Možno aj preto po polčase striedal.
David Strelec - 5
Ak by sa po centri Hancka nepretlačil do neúspešného hlavičkového zakončenia, nebolo by k výkonu útočníka Middlesbrough v prvom polčase čo napísať.
V druhom polčase sa trochu viac dostával do hry, no nebol to ten Strelec zo zápasu proti Nemecku. V jednom prípade sa aj dostal cez brániaceho hráča, ale namiesto zakončenia zvolil prihrávku na obsadeného hráča.
V 66. minúte ho nahradil Róbert Boženík.
Leo Sauer - 6,5
Proti Nemecku bol vo svojom živle, keď mohol vnikať do otvorených priestorov a využiť svoju rýchlosť, ktorou trápil aj obrancu Antonia Rüdigera.
Proti Luxemburčanom, ktorí pri slovenskom držaní lopty bránili s jedenástimi hráčmi na vlastnej polovici, sa už presadzoval oveľa ťažšie.
Dvaja domáci hráči dostali po súboji s ním žltú kartu, v druhom polčase bol aktívny o niečo viac, ale na prvý gól v Áčku si musí ešte počkať.
Adam Obert - 7
Do druhého polčasu nastúpil namiesto Šatku. V defenzíve nezaváhal a v rozohrávke bol istejší než jeho predchodca na stopérskom poste.
Mal 51 dotykov s loptou, pokazil len štyri prihrávky zo 43 a vyhral oba vzdušné súboje. Je výborné, že v Serie A pravidelne hráva a je na neho spoľahnutie.
Tomáš Rigo - 8
Do hry prišiel namiesto nevýrazného Ďuriša, no hneď po troch minútach urobil nepresnou prihrávkou chybu, z ktorej takmer pramenil luxemburský gól.
Oproti Ďurišovi priniesol oživenie, no niektoré situácie mohol vyriešiť lepšie. Napokon sa z neho stal hrdina, keď strelil mimoriadne dôležitý gól.
Veľmi dobre odsledoval to, čo nasledovalo po strele Ľubomíra Tuptu a v šestnástke sa zachoval ako správny hrotový útočník.
Bez gólu by dostal zrejme nižšiu známku, no možno strelil gól, na ktorý sa bude dlho spomínať. Vďaka nemu majú Slováci v kvalifikácii MS 2026 priamy postup naďalej vo svojich rukách, hoci Amerika je stále ďaleko.
Róbert Boženík - 5
Na ihrisku nahradil Davida Strelca, no za približne polhodinu sa nedostal do jediného zakončenia a podľa SofaScore mal len deväť dotykov s loptou.
V klube bojuje o miesto v zostave, väčšiu minutáž dostal iba v pohárových zápasoch, a tak azda príde na októbrový zraz v lepšej športovej forme.
/Striedajúci hráči Ľubomír Tupta a László Bénes odohrali v zápase proti Luxembursku menej ako 20 minút/