Vyhralo horšie mužstvo. Chýbali emócie a tvorivosť, niekto ako Vlado Weiss v Slovane

BRATISLAVA. Trápenie, bezradnosť, zúfalstvo. Slovenská futbalová reprezentácia nepodala v druhom stretnutí kvalifikácie na MS 2026 v Luxembursku dobrý výkon.
Zverenci Francesca Calzonu zaznamenali prvú strelu do priestoru bránu až v závere stretnutia, no nakoniec ich dorážkou spasil Tomáš Rigo.
Slovensko zvíťazilo 1:0 a po dvoch kolách so šiestimi bodmi vedie tabuľku svojej skupiny.
Málo pohybu a nasadenia
Luxemburčania dokázali Slovákov potrápiť aj v minulosti. V marci 2023 sa v Trnave zrodila vo vzájomnom zápase týchto súperov bezgólová remíza, v októbri toho istého roku vydreli Slováci víťazstvo gólom Dávida Ďuriša tiež až v poslednej desaťminútovke.
Ak niekto čakal po senzačnom víťazstve nad Nemeckom dominantný výkon Slovenska v Luxembursku, rýchlo zistil, že sa mýlil.
Prvý polčas stretnutia v mnohom pripomínal súboj Slovákov s Nemcami, avšak tentoraz boli v úlohe entuziastického outsidera Luxemburčania.
„Čo sme čakali v Bratislave od Nemcov, to ukázali Slováci a čo sme čakali v Luxembursku od našich, to ukázali Luxemburčania. Povedzme si pravdu, sú lepším mužstvom,“ vravel v polčasovej prestávke v štúdiu televízie Sport 1 bývalý reprezentačný stopér Martin Škrtel.
„Vidieť, že veľmi dobre sa na nás pripravili a už pri zakladaní útoku vedia vypojiť z hry tú našu šesticu, ktorá vysoko napáda. Mysleli sme, že Luxemburčania budú hrať zo zabezpečenej obrany, ale pekne kombinujú a my im dávame strašne veľa času a priestoru,“ doplnil bývalý reprezentačný kanonier Szilárd Németh.
„Brankár má výbornú kopaciu techniku, dokáže to prekopávať a vychádzajú z toho veľmi ľahko,“ poznamenal Škrtel.
„Začali sme pohodlne, chýba rozohrávka zozadu. Je tam málo pohybu, chýba nasadenie a chcenie,“ zdôraznil Németh.
Spokojní iba s tromi bodmi
V druhom polčase sa Slováci snažili zmeniť obraz hry, na ihrisko prišli Adam Obert a Tomáš Rigo a postupne aj Róbert Boženík, László Bénes a Ľubomír Tupta.
Prinieslo to nejaké zlepšenie, Slováci trochu vyrovnali hru a držanie lopty, ale pred bránou boli stále nebezpečnejší domáci. V 58. minúte dokonca dali gól, no ten neplatil pre ofsajd.
Slovenskú reprezentáciu viackrát podržal brankár Martin Dúbravka, domáci trafili aj žrď.
V závere stretnutia vystrelil konečne na bránu Tupta, dovtedy bezchybný brankár Anthony Moris vyrážal loptu len pred seba a Tomáš Rigo zblízka strelil gól, ktorý môže mať v tejto kvalifikácii cenu zlata.
„Vyhralo horšie mužstvo. Jediné, s čím môžeme byť spokojní, sú tri body,“ skonštatoval po zápase Škrtel. „Trochu mi je ľúto domácich hráčov, asi by si ten bod zaslúžili. Ale futbal sa hrá na góly a ten sme dali my,“ dodal.
Szilárd Németh bol pred stretnutím optimista, veril aj v prestávke. „Myslel som si, že eufória zo zápasu s Nemeckom bude pokračovať, ale bol to opak. Potom som si myslel, že do druhého polčasu vybehne iné mužstvo, ale zase nám to nevyšlo,“ vravel niekdajší skvelý útočník.
Škrtel ho hneď podpichol: „Však povedz, čo si povedal: že vybehlo iné mužstvo, ale ešte horšie!“
Obaja experti sa zhodli, že v slovenskom tíme chýbali emócie aj tvorivosť. „Niekto ako Vlado Weiss v Slovane,“ poznamenal Németh.
„Ten do toho dá tej emócie niekedy až moc, ale dnes nám to chýbalo,“ potvrdil aj Škrtel.
Treba sa poučiť
Hoci výkon v druhom zápase bol ďaleko od ideálu, Slováci si lepší úvod kvalifikácie ani nemohli predstaviť.
Po dvoch kolách rátali so šiestimi bodmi azda len uletení fanúšikovia.
„Prednedávnom to bol len sen, teraz je to realita. Výkon nebol dobrý, ale treba sa z toho poučiť a pred ďalšími zápasmi zistiť, na čom treba popracovať,“ zdôraznil Škrtel.
„Štart je o to dôležitejší, že skupina je iba štvorčlenná, hrá sa šesť zápasov o 18 bodov. My už máme z toho tretinu,“ prízvukoval Németh.
Pochválil aktivitu Slovákov pred gólom. „Je skvelé, že v šestnástke boli až traja hráči, sledovali akciu, lopta sa môže odraziť hocikam. Tomáš Rigo bol na dobrom mieste,“ vravel Szilárd Németh.
„Po takomto zápase mám zmiešané pocity, ale nemusíme si klamať: o dva mesiace, ak postúpime na majstrovstvá sveta, tak sa nikto nebude pýtať, aký bol výkon Luxembursku,“ podčiarkol Martin Škrtel.