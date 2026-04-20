Legenda Rumunska sa vracia. Po smrti trénera Lucesca zasadne na lavičku reprezentácie

Gheorghe Hagi. (Autor: SITA/AP)
ČTK|20. apr 2026 o 17:15
K rumunskej futbalovej reprezentácii sa po 25 rokoch vrátil ako hlavný tréner bývalý legendárny záložník Gheorghe Hagi.

Nahradil zosnulého Mirceu Lucesca, ktorý na konci marca skolaboval pred tréningom a onedlho potom sa funkcie vzdal. O päť dní neskôr po infarkte zomrel.

Pod vedením 80-ročného Lucesca tím nepostúpil na svetový šampionát. Hagiho dnes predstavil rumunský zväz.

Šesťdesiatjedenročný Hagi v roku 2001 začínal v reprezentácii rodnej krajiny trénerskú kariéru.

Vydržal len päť mesiacov, po štyroch zápasoch odstúpil s vysvetlením, že mu nedôveruje vedenie zväzu.

Teraz s ním podpísal zmluvu na štyri roky, teda na dva kvalifikačné cykly - pre EURO 2028 a majstrovstvá sveta v roku 2030.

"Minule som bol mladý a netrpezlivý, teraz som oveľa skúsenejší, ako tréner aj ako človek som veľmi pokročil," povedal Hagi na tlačovej konferencii. Hold vzdal aj Lucescovi.

"Bol mojím učiteľom. Mužom, ktorý ma inšpiroval v mnohých veciach, ktoré teraz robím. Neviem o nikom, kto by mal väčšiu odvahu ako on," dodal jeden z najlepších svetových futbalistov svojej generácie.

V júni Hagi naštartuje ďalšiu éru na lavičke národného tímu, čakajú ho prípravné zápasy v Gruzínsku a doma v Bukurešti s Walesom.

"Naším cieľom bude vyhrať Ligu národov. A kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy 2028," vyhlásil.

Ako hráč nastúpil Hagi v reprezentačnom drese do 124 zápasov a s 35 gólmi je historicky najlepším strelcom rovnako ako Adrian Mutu.

S hráčskou kariérou sa Hagi rozlúčil v roku 2001 v Galatasaryi Istanbul, hral tiež za Constantu, Steauu Bukurešť, Real Madrid či Barcelonu.

Kouča robil naposledy do vlaňajška vo Farule Constanta a ako tréner získal v rumunskej lige dva tituly.

