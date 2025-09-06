Nagelsmann sa neobáva o svoj post, po prehre so Slovenskom avizuje viacero zmien

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann. (Autor: REUTERS)
TASR|6. sep 2025 o 19:25
ShareTweet0

Tréner je presvedčený, že Nemci podajú lepší výkon.

BRATISLAVA. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann sa napriek neúspešnému vstupu do kvalifikácie MS 2026 neobáva o svoj post.

Po nečakanej prehre 0:2 so Slovenskom v Bratislave pristúpi v nedeľňajšom domácom dueli so Severným Írskom k viacerým zmenám v zostave.

„Po slabom výkone proti Slovensku nás médiá zasypali spŕškou kritiky, ktorá bola oprávnená. Nemám však obavy o svoju budúcnosť na reprezentačnej lavičke. Nie je dobré mať strach.

Chceme vyhrať všetky zostávajúce zápasy tejto kvalifikácie vrátane nedeľňajšieho proti Severným Írom," zdôraznil Nagelsmann pre akreditované médiá na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

Podľa jeho slov je dôležité, aby Nemecko hralo ako tím.

„Som presvedčený, že podáme lepší výkon ako vo štvrtok v Bratislave. Hrali sme dobre päť minút a to je málo. Nemôžem nahradiť všetkých 10 hráčov...

Avšak, v zostave určite príde k viacerým zmenám. Definitívne sa rozhodnem po záverečnom tréningu," dodal šéf nemeckej lavičky.

Ani jeden Slovák nebol pre Nemcov sehr gut. Sauer školil debutanta, z lídra bola hrozba
Súvisiaci článok
Ani jeden Slovák nebol pre Nemcov sehr gut. Sauer školil debutanta, z lídra bola hrozba

V bránke by mal opäť dostať príležitosť Oliver Baumann. Otázne je, či kapitán Joshua Kimmich opäť nastúpi v strede poľa alebo sa presunie na kraj obrany.

Proti Slovensku na tomto poste „horel" Nnamdi Collins, ktorý mal veľké problémy s rýchlonohým Leom Sauerom a po polčase ho Nagelsmann vystriedal.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Tigran Barseghjan (vľavo) v zápase Arménsko - Portugalsko v kvalifikácii MS 2026.
Tigran Barseghjan (vľavo) v zápase Arménsko - Portugalsko v kvalifikácii MS 2026.
Barseghjan nastúpil ako kapitán. Proti Portugalsku bol aktívny, no góly dával Ronaldo
dnes 20:101
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nagelsmann sa neobáva o svoj post, po prehre so Slovenskom avizuje viacero zmien