Nagelsmann sa neobáva o svoj post, po prehre so Slovenskom avizuje viacero zmien

BRATISLAVA. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann sa napriek neúspešnému vstupu do kvalifikácie MS 2026 neobáva o svoj post.
Po nečakanej prehre 0:2 so Slovenskom v Bratislave pristúpi v nedeľňajšom domácom dueli so Severným Írskom k viacerým zmenám v zostave.
„Po slabom výkone proti Slovensku nás médiá zasypali spŕškou kritiky, ktorá bola oprávnená. Nemám však obavy o svoju budúcnosť na reprezentačnej lavičke. Nie je dobré mať strach.
Chceme vyhrať všetky zostávajúce zápasy tejto kvalifikácie vrátane nedeľňajšieho proti Severným Írom," zdôraznil Nagelsmann pre akreditované médiá na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.
Podľa jeho slov je dôležité, aby Nemecko hralo ako tím.
„Som presvedčený, že podáme lepší výkon ako vo štvrtok v Bratislave. Hrali sme dobre päť minút a to je málo. Nemôžem nahradiť všetkých 10 hráčov...
Avšak, v zostave určite príde k viacerým zmenám. Definitívne sa rozhodnem po záverečnom tréningu," dodal šéf nemeckej lavičky.
V bránke by mal opäť dostať príležitosť Oliver Baumann. Otázne je, či kapitán Joshua Kimmich opäť nastúpi v strede poľa alebo sa presunie na kraj obrany.
Proti Slovensku na tomto poste „horel" Nnamdi Collins, ktorý mal veľké problémy s rýchlonohým Leom Sauerom a po polčase ho Nagelsmann vystriedal.