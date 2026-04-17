Slovenky chcú zaskočiť favorita skupiny. Musíme byť odvážne, povedala stredopoliarka

Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia v sobotňajšom kvalifikačnom zápase v Prešove proti Portugalsku s cieľom prekvapiť favorita a hrať odvážne.
Po utorňajšej prehre vo Fínsku 2:4 si skomplikovali vyhliadky na postup na MS 2027, no naďalej majú situáciu vo vlastných rukách. Podľa trénera Petra Kopúňa bude dôležité správne reagovať na očakávanú rýchlu hru súperiek a vyhnúť sa individuálnym chybám.
Slovenky neboli v pozícii favorita ani vo Fínsku, no napokon mohli pomýšľať aj na body. Podľa hlavného trénera ich o ne pripravili individuálne chyby.
„Dokázali sme streliť dva góly, čo bolo fajn. Žiaľ, tak sme si „zavarili“ vlastnými chybami, že to nevyšlo. Teší ma, že sme zlepšili nejaké veci, ktoré sme potrebovali zlepšiť. Uvidíme, či to bude fungovať aj na Portugalsko,“ konštatoval Kopúň.
Bol to intenzívny zápas
V podobnom duchu sa k predošlému zápasu vrátila aj stredopoliarka Dominika Škorvánková: „Doplatili sme na tri väčšie chyby a keď ich spravíte, tak nemôžete zvíťaziť.
Síce sme strelili dva góly, no nestačilo to ani na remízu. Bol to intenzívny zápas, v ktorom sme stratili veľa síl, no nakoniec z toho nebol ani bod.“
Po zápase v Helsinkách sa už Slovenky začali koncentrovať na sobotňajší duel. O 16.00 h ich čaká líder tretej kvalifikačnej skupiny, ktorý v troch zápasoch nestratil ani bod a neinkasoval. O sile portugalského družstva hovorí aj doterajšie skóre 9:0.
Musíme byť odvážne a nestrácať lopty
„Portugalčanky sú veľký favorit celej skupiny. Sú silné s loptou. Dôležité bude, aby sme si dokázali podržať loptu, pretože behať bez nej je náročné a stálo by to veľa síl. Musíme byť odvážne, hrať dopredu a nestrácať lopty.
Myslím si, že portugalské družstvo je akousi kópiou mužského tímu, takže tam určite budú emócie. Budú chcieť mať radosť z futbalu a to im musíme pokaziť. Verím, že aj diváci nám dajú energiu, aby sme zápas zvládli,“ povedala Škorvánková.
Slovenky si silu svojho najbližšieho súpera vyskúšali už 7. marca v Portugalsku, keď prehrali 0:4.
„Portugalské hráčky sú veľmi silné s loptou - asi ešte viac, než sme si mysleli. Uvidíme, aká bude taktika a ako nám to bude vyhovovať.
V prvom zápase sme boli príliš zatvorené v šestnástke a nikam sme sa nedostávali. Možno by sme mali hrať odvážnejšie,“ poznamenala útočníčka Martina Šurnovská.
Program Slovenska
Sobota 18. apríla: Slovensko - Portugalsko /16.00/
Piatok 5. júna: Slovensko - Fínsko /18.00/
Utorok 9. júna: Lotyšsko - Slovensko /19.00/
Tréner Kopúň bude mať k dispozícii rovnaký káder ako vo Fínsku, no deň pred zápasom avizoval zmeny.
Chceme spraviť nejaké zmeny
„Včera (štvrtok) sa nám zranila Nina Matušicová, ktorá dostala loptou do hlavy. Radšej sme jej dali v piatok voľno. S lekárkou sme sa po testoch dohodli, že v sobotu už bude súčasť tímu.
Chceme spraviť nejaké zmeny, rozprávali sme sa o troch postoch. Radi by sme viac hrali náš futbal. Hra Portugalčaniek sa podobá na futsal. Lopta aj hráčky neustále rotujú a celé sa to deje vo vysokej rýchlosti,“ dodal Kopúň.
Podľa neho bude nielen prípadný bodový zisk, ale aj skóre dôležité pre postupové možnosti slovenského tímu: „Stále platí, že prvé tri miesta hrajú o play off na MS. To si držíme.
Pre nás je však dôležité vyriešiť si situáciu bodov a skóre voči ostatným tímom na tretích miestach. V tomto smere je dôležitý každý zápas. V uplynulých dvoch sme inkasovali po štyri góly (0:4, 2:4) a tak sa potrebujeme vyhnúť podobnému scenáru.“
Slovenky sa v Prešove budú môcť spoľahnúť aj na výdatnú divácku podporu. Do Futbal Tatran Arény sa vrátia po necelom roku, koncom mája 2025 v nej zdolali Gibraltár 11:0. Vtedy ich prišlo povzbudiť 3800 fanúšikov, tentoraz by mala byť kulisa ešte búrlivejšia.
Predaných bolo vyše 4100 vstupeniek
„Deň pred zápasom bolo predaných vyše 4100 vstupeniek. Predaj bude prebiehať aj v pokladniach v deň zápasu.
Duel sa hrá vo výbornom čase (16.00) a tak pre divákov pripravujeme aj fanzónu, ktorá bude otvorená už od 10.30. Jej súčasťou budú aj detské turnaje, ktoré by mali vyvrcholiť okolo 15-tej hodiny.
Tie deti následne vytvoria sprievodný pochod na štadión, kde doplnia divákov a budú povzbudzovať hráčky. Aj táto akcia ešte viac zatraktívni tento zápas,“ uviedla mediálna manažérka slovenskej futbalovej reprezentácie Monika Jurigová.