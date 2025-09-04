Nemecko pred druhým duelom muselo urobiť zmenu. Hráča vyradilo zranenie lýtka

Nemecký útočník Niclas Füllkrug.
Nemecký útočník Niclas Füllkrug. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2025 o 21:09
ShareTweet0

Nagelsmann informoval o hráčskom doplnení pred začiatkom duelu so Slovenskom.

BRATISLAVA. Pred druhým vystúpením v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 prišlo k doplneniu tímu v nemeckej futbalovej reprezentácii.

Pre problémy s lýtkom Niclasa Füllkruga povolali do útoku Maximiliana Beiera.

Tréner Nemcov Julian Nagelsmann informoval o hráčskom doplnení pred začiatkom kvalifikačného duelu A-skupiny so Slovenskom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Füllkrug absentoval v zápasovej nominácii a nie je isté, či bude zdravotne v poriadku na nedeľňajšie stretnutie v Kolíne proti Severnému Írsku. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Serge Gnabry a David Hancko.
Serge Gnabry a David Hancko.
VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nemecko pred druhým duelom muselo urobiť zmenu. Hráča vyradilo zranenie lýtka