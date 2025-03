Ferrari vyhodnotí situáciu po piatich pretekoch, Aston Martin zabalil sezónu ešte pred štartom

Pre tímy ako Williams, ktorý skončil uplynulú sezónu deviaty v poradí, to znamená skorší presun pozornosti k roku 2026 v snahe dosiahnuť výrazný výkonnostný posun.

BRATISLAVA. Tím Williams môže na štarte sezóny zažiariť, no jeho dlhodobá vízia je pevne zameraná na rok 2026.

Williams bol najrýchlejší na minulotýždňových testoch v Bahrajne s novým pilotom Carlosom Sainzom a ich celkový výkon naznačoval súperom, že by mohli byť silným kandidátom na umiestnenie v prvej päťke.

„Od začiatku som jasne povedal, že rok 2026 je rokom, na ktorý sa chceme sústrediť, a to bude mať vplyv na rok 2025," povedal šéf Williamsu James Vowles minulý mesiac pri predstavení vozidla.

Oliver Oakes z Alpine povedal, že tím Renault bude musieť nájsť správnu rovnováhu, no „po prvých pretekoch bude zrejmé, na čo sa treba zamerať.“

Fred Vasseur z Ferrari, ktorého tím posilnil sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, uviedol, že vyhodnotenie situácie prebehne po prvých štyroch alebo piatich pretekoch.

„Aj keď máme plán a rozhodneme sa ísť touto cestou, musíme počkať na výsledky niekoľkých pretekov, aby sme videli, kde sa nachádzame,“ povedal novinárom.

„Ak zaostávate o sekundu, pokračovanie vo vývoji nemá zmysel. Ak máte náskok sekundy, môžete začať myslieť na rok 2026, ale myslím si, že takéto scenáre sú veľmi nepravdepodobné.“

Jazdec Mercedesu George Russell súhlasil a povedal: „Bude to zaujímavé, pretože tím, ktorý sa rozhodne pokračovať vo vývoji, pravdepodobne vyhrá šampionát, no zaplatí za to v roku 2026.“